Marca 2025. Gruppo Végé: Mdd conquista carrello consumatori

Gruppo VéGé, il primo Gruppo della Distribuzione Moderna nato in Italia, anche quest’anno partecipa a Marca 2025, la 21° edizione della rassegna dedicata ai prodotti a marchio del distributore in scena a BolognaFiere. Il Gruppo, che nel 2024 ha compiuto 65 anni e da oltre 10 vede una crescita ininterrotta, porterà nuovamente il suo contributo come osservatorio privilegiato sull’evoluzione delle dinamiche di acquisto, i miglioramenti del servizio al cliente, le possibili innovazioni tecnologiche e i principali asset per la crescita della propria marca del distributore.

Dopo le fiammate inflattive degli scorsi anni e il conseguente aumento dei prezzi di materie prime, trasporti e prodotti finali, i prodotti a marchio del distributore sono diventati sempre più centrali per i consumatori. In questo contesto i clienti, anche quelli più tradizionalmente legati ai brand dell’Industria di Marca, sono diventati maggiormente aperti nel valutare i prodotti Mdd in termini di caratteristiche, processi produttivi e prezzo di vendita. Il 2024 ha quindi visto per la Mdd una crescita in termini di valore e di volume su tutto il territorio nazionale insieme alla ripresa di attività promozionali dedicate e una progressiva fidelizzazione di fasce sempre maggiori di consumatori.

La creazione di brand condivisi tra le diverse Imprese del Gruppo come Ohi Vita e Mucho Amor – dedicate rispettivamente al benessere nutrizionale e al pet food e pet care – ha contribuito al loro successo consentendo di sviluppare un’offerta competitiva e ben strutturata che ha portato a una crescita superiore alla media. Lo sviluppo di un brand dedicato al segmento “entry price” diventa quindi il prossimo obiettivo futuro per affrontare al meglio la crescente richiesta di competitività in quest’area.

I prossimi obiettivi per i prodotti a marchio di Gruppo VéGé vedranno per la linea Mucho Amor l’inserimento di prodotti di servizio ad alta rotazione, finora prerogativa del canale specializzato, mentre per il marchio Ohi Vita, particolarmente attrattivo per i consumatori e in grado di intercettare nuovi trend, verrà potenziato il segmento senza glutine che gode di ampi margini di crescita anche al di fuori dei canali specializzati.

Infine l’intera offerta a marchio di Gruppo VéGé si contraddistingue per l’elevato profilo qualitativo e la sicurezza, elementi fondamentali garantiti dal reparto Assicurazione Qualità che si occupa della selezione dei fornitori, di una rigida analisi periodica dei prodotti, della verifica della conformità del packaging e della gestione delle criticità dei prodotti in stretta collaborazione con il servizio consumatori, per garantire tempestivamente eventuali ritiri o richiami di prodotti.

Per il 2025 l’impegno di Gruppo VéGé continuerà a concentrarsi sulla tenuta di alti standard qualitativi e di sicurezza, sul rispetto della sostenibilità e della capacità di acquisto delle famiglie con il mantenimento del benessere nutrizionale alla portata di tutti e nella scelta di co-packer certificati (ifs o brc) in grado fornire un assortimento che possa coniugare alle scelte sostenibili la convivenza a scaffale con brand noti in termini di posizionamento.

“Anche quest’anno Marca 2025 diventa un appuntamento irrinunciabile per Gruppo VéGé” commenta Marco Pozzali (foto), responsabile Mdd di Gruppo VéGé “Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambio culturale inedito nella percezione dei prodotti a marchio del Distributore da parte del cliente, più consapevole e più attento a scegliere alternative di alta qualità. Condividere conoscenze, visioni e spunti tra professionisti è un’occasione unica per rendere la Marca del Distributore un elemento chiave per ampliare la scelta del consumatore e costruire un rapporto di fiducia basato su una selezione di prodotti eccellenti accessibili a tutti”.

Gruppo VéGé conta ora 32 imprese mandanti, 3.561 punti vendita su tutto il territorio nazionale, una superficie di vendita complessiva di 2.433.185 metri quadri e un fatturato stimato per il 2024 pari a 15,28 miliardi di euro.