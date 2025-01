Sigep. Eurovo protagonista in tutti i canali

“Molto più di un Uovo” è quello che Gruppo Eurovo porta in scena a Sigep World: un’experience per riscoprire l’uovo in modalità e utilizzi inaspettati e conoscere il valore che questa nobile materia prima può racchiudere all’interno del suo guscio.

L’azienda, da oltre 70 anni specialista nella produzione di uova e ovoprodotti, sceglie questo concept per la sua partecipazione alla 46° edizione della kermesse che attira da tutto il mondo i professionisti del gelato, della pasticceria, del cioccolato, della caffetteria, della panificazione e della pizza. Ed è proprio a questi ambiti che Gruppo Eurovo si rivolge per svelare il ricco potenziale inesplorato dell’uovo, anche quelli più inaspettati, confermando il proprio ruolo di partner d’eccellenza per i professionisti non solo dal punto di vista dell’offerta e dei servizi, ma anche come motore di innovazione e creatività.

Il viaggio esperienziale di Gruppo Eurovo per Sigep World inizia dal mondo della pasticceria, dove l’uovo è un alleato insostituibile. A guidare il racconto, tra tradizione e innovazione, sarà una ricca presenza di ospiti prestigiosi a partire dal maestro pasticciere Gino Fabbri che, come Ambasciatore della Qualità e del Gusto per il marchio Élite Eurovo Service, incarna i valori e i plus della filiera integrata verticalmente del Gruppo, al centro di un video racconto di cui Fabbri è stato un inedito testimonial. Allo stand saranno presenti alcuni tra i Maestri Pasticcieri più rinomati in Italia e all’estero, tra cui anche una delegazione di Apei-Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, di cui Eurovo Service è sponsor a partire da quest’anno. A conferma del proprio impegno per la crescita professionale del settore, l’azienda durante la manifestazione offrirà ad alcuni studenti dell’Istituto Professionale Alberghiero Bartolomeo Scappi di Castel San Pietro Terme (Bologna) la possibilità di collaborare con queste personalità d’eccellenza della pasticceria italiana e internazionale, in un momento di confronto altamente formativo tra generazioni. A supportare i pastry chef nelle loro preparazioni, come sempre, il ricco portfolio di prodotti che Gruppo Eurovo ha dedicato al mondo professional: non solo Élite Eurovo Service, ma anche Maia Professional, Lolli Liquori e le Naturelle, con referenze dalle altissime prestazioni e dal maggiore contenuto di servizio, per aiutarli a ottimizzare tempi, risorse e food cost grazie alla qualità e alla sicurezza che solo una filiera integrata verticalmente e una forte attenzione alla sostenibilità possono garantire.

Grazie al costante impegno verso l’innovazione, Gruppo Eurovo porta l’uovo a incontrare nuove frontiere in modo inaspettato, a partire dal mondo della caffetteria con la nuova Bevanda le Naturelle Ricca di Calcio e Proteine. A svelare le potenzialità di questo prodotto nel segmento bar saranno i latte artist Gianni Cocco e Francesco Corona che dimostreranno come l’elevato potere montante dell’albume d’uovo sia una valida alternativa al latte vaccino per preparare cappuccini dalla schiuma persistente, voluminosa e disegnabile. Ma non solo: a Sigep World la Bevanda le Naturelle debutta anche nella gelateria attraverso l’estro dei maestri gelatieri Mario Feliciani ed Eugenio Morrone e della gelateria BurroCacao, una realtà familiare d’eccellenza del territorio romagnolo, rivelando il proprio potenziale nella preparazione di gelati gustosi senza lattosio, senza zuccheri e fino al 50% in meno di grassi e calorie.

Nell’universo della ristorazione, l’uovo diventa l’ingrediente innovativo di quello che è diventato, negli ultimi anni, il simbolo dell’experience gourmet on-the-go: il panino. Grazie alla collaborazione con l’insegna di street food bolognese Bonelli The Original Fast Fresh Burgers e con il food truck Dai Bravi Ragazzi, Gruppo Eurovo porta in scena l’uovo come valore aggiunto in grado di trasformare quello che può sembrare un semplice cibo da strada in un’opera culinaria irresistibile. Grande protagonista è la ricca gamma di referenze dal mondo Eurovo Service, dagli ovoprodotti alle uova sode e di quaglia fino ai semilavorati come Cuisine Royale, ideale per stupire nelle ricette a base di carbonara o uova strapazzate.

A concludere il viaggio esperienziale nel mondo del Fuori Casa di Gruppo Eurovo è l’eleganza sofisticata della mixology, dove i liquori artigianali Lolli, dallo zabaglione fino agli esclusivi Gin London Dry e Speziato, donano un tocco di sofisticazione, struttura e originalità ai cocktail, da quelli più classici alle proposte più contemporanee. A Sigep World sarà il campione mondiale di mixology Bruno Vanzan a svelare come i prodotti Lolli Liquori possano regalare ai barman nuove idee e ispirazioni per sorprendere e deliziare i propri clienti.

“A Sigep World racconteremo l’uovo come mai abbiamo fatto prima, in un vero e proprio viaggio esperienziale che tocca ogni occasione del fuori casa, dal dolce al salato fino al bar e alla mixology. Siamo da sempre al fianco dei professionisti non solo con i nostri prodotti e servizi, ma anche come fonte d’ispirazione, di creatività e d’innovazione, invitandoli a scoprire le potenzialità dell’uovo anche in contesti e utilizzi inaspettati”, dichiara Federico Lionello, Direzione Commerciale e Marketing di Gruppo Eurovo.

A Sigep World farà anche il suo debutto come nuovo direttore Vendite BU Food Service di Gruppo Eurovo Roby Ferrari, che commenta: “Con tutto il team dedicato ci impegneremo a continuare il percorso strategico di crescita nel lungo periodo. Sigep rappresenta solo l’inizio di un piano che è la base di un programma annuale di incontri di confronto, condivisione e formazione sempre al fianco dei nostri clienti”.