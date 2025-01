Assica: progetto Trust Your Taste approda in Puglia

Lunedì 20 gennaio 2025, presso l’Istituto Professionale "Domenico Modugno" di Polignano a Mare (Bari) si terrà il quarto incontro del progetto di formazione promosso da Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi aderente a Confindustria, in collaborazione con l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto e Re.Na.I.A. (Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri), che sta coinvolgendo alcuni Istituti alberghieri in tutta Italia. La quarta tappa di questo tour formativo all’Istituto Domenico Modugno vedrà la partecipazione di Monica Malavasi, direttore dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (Ivsi); Massimo Ferosi, chef dell’Associazione italiana Ambasciatori del Gusto; Daniela Albina Lavolpe, biologa e nutrizionista.

Nel suo intervento, Malavasi spiegherà finalità e obiettivi del progetto Trust Your Taste Choose European Quality, “attraverso la campagna europea, nel triennio 2024-2027, oltre 700 studenti di 18 Istituti alberghieri, in tutta Italia, avranno l’opportunità di scoprire il mondo dei salumi e della carne suina, direttamente dai professionisti del settore. Gli incontri presso le scuole mirano a sensibilizzare le nuove generazioni di futuri chef e professionisti della ristorazione sull'eccellenza dei prodotti europei, con un'attenzione particolare alla tracciabilità, ai valori nutrizionali e alla sostenibilità”.

L’intervento di Lavolpe sarà incentrato sull’importanza delle proteine animali per gli adolescenti in una alimentazione equilibrata. “In questa fase della vita", spiega, "risulta aumentato il fabbisogno di alcuni nutrienti, come le proteine (“i mattoni dell’organismo”), il calcio fondamentale per il benessere delle ossa e dei denti, la vitamina B12 essenziale per la formazione dei globuli rossi e il mantenimento del sistema nervoso, il ferro, fondamentale per prevenire l’anemia e sostenere il trasporto dell’ossigeno nel sangue, lo zinco, importante per il sistema immunitario, la guarigione delle ferite e la sintesi del Dna. Aumenta il fabbisogno anche di alcune vitamine come la vitamina C, potente antiossidante. E’ quindi importante scegliere un’alimentazione completa, adeguata per garantire un buono stato di salute”.

Massimo Ferosi preparerà la ricetta “pasta mista con zucchine, speck e pancetta”. “Questo abbinamento", afferma, "è tra i miei preferiti perché la dolcezza della zucchina ben si sposa con il salato dei salumi. In più rimane una ricetta che ha una esecuzione semplice ma che spesso è proprio la semplicità che rende difficile la preparazione di un piatto. Sono molto felice di poter condividere questa esperienza con gli studenti perché, per chi sceglie questo percorso, è fondamentale incontrare professionisti, confrontarsi con chi è già del mestiere e ricevere il giusto supporto per la propria crescita. Ritengo sia cruciale trasferire competenze e contribuire al futuro della ristorazione”.

Il progetto, partito ad ottobre del 2024 è già stato all’Ipseo “V. Gioberti” di Roma; all’Ipssec "Adriano Olivetti" di Monza e all’ Istituto Professionale Alberghiero "P. Artusi" di Riolo Terme.

Ogni incontro ai ragazzi un’esperienza formativa unica, che fonde conoscenza del prodotto e creatività culinaria, fornendo strumenti concreti per diventare ambasciatori del Made in Italy alimentare nel mondo.

Calendario delle attività formative:

- 25 ottobre 2024 – Lazio - Ipseo “V. Gioberti”Via della Paglia, 50 – Roma

- 14 novembre 2024 – Lombardia - Ipssec "Adriano Olivetti"Via Lecco, 12 – Monza (MB)

- 10 dicembre 2024 – Emilia-Romagna - Ist. Professionale Alberghiero "P. Artusi"Via Oberdan, 21 – Riolo Terme (RA)

- 20 gennaio 2025 – Puglia - Istituto Professionale “Domenico Modugno”Via Don Luigi Sturzo, 90 – Polignano a Mare (BA)

- 10 febbraio 2025 – Campania - Ipseoa “R. Virtuoso”Via Salvatore Calenda, 6 – Salerno

. 18 febbraio 2025 – Piemonte – Iis “Norberto Bobbio”Via Valdocco, 23 - 10041 Carignano (TO)