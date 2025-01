Marca 2025: si chiude edizione record

La 21° edizione di Marca by BolognaFiere si conclude all’insegna di un successo senza precedenti, con 1300 aziende protagoniste, 9 padiglioni e 35.000 mq di superficie espositiva. Il numero, la rappresentatività e l’autorevolezza degli operatori in visita – oltre 23.000, inclusi i numerosi professionisti stranieri – testimoniano il forte interesse verso una manifestazione che si conferma sempre più punto di riferimento imprescindibile per la private label. 24 le insegne della Gdo presenti con un proprio stand: Alta Sfera, Ard/Ergon, C3, Carrefour, Conad, Coop, Coralis, Cortilia, Crai, D.it-Distribuzione Italiana, Decò Italia, Despar, Italy Discount, Fratelli Arena, Lekkerland, Marr, MD Italia, Migross, Pam Panorama, PiùMe, Risparmio Casa, S&C Consorzio Distribuzione Italia, Selex, VéGé.

Marca by BolognaFiere cresce e rilancia, espandendo la propria area di influenza ben oltre i confini nazionali. Tra gli ingressi dall’estero spiccano gli oltre 300 buyer internazionali (il doppio rispetto allo scorso anno) – per un totale di 60 Paesi rappresentati, tra cui Stati Uniti, Cina, Brasile, Canada, Giappone Australia, Francia, Germania, Sudafrica e India – che hanno contribuito ad accrescere la dimensione globale all'evento. Sono stati oltre 9.000 gli incontri B2B tra aziende della Mdd e retailer della Gdo estera, in buona parte realizzati nel corso della nuova e molto apprezzata International Buyers Preview del 14gennaio, organizzata alla vigilia dell’apertura ufficiale della fiera.

Numeri importanti che segnano l'inizio di una nuova era per la manifestazione che, a partire dal prossimo anno, si trasformerà in Marca by BolognaFiere e Adm. La storica collaborazione tra i due soggetti si rafforza grazie al rinnovo della partnership fino al 2031 e alla condivisione della proprietà del marchio della rassegna. La crescita di Marca by BolognaFiere, che oltre alla collaborazione con Adm, gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Camera di Commercio di Bologna, rispecchia l’andamento della marca del distributore che, a dicembre 2024, si posiziona a 29,5 miliardi di euro di ricavi complessivi e a 29,9% punti quota. I dati Circana, presentati con il XXI Rapporto Marca, attestano una crescita a valore del 2,2% confermata da un significativo aumento dei volumi di vendita (+3%).

“L’anno fieristico non poteva aprirsi in modo migliore", commenta Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere. "La 21° edizione di Marca ci ha consentito di raggiungere traguardi straordinari, sia per qualità sia per quantità dell’offerta espositiva. BolognaFiere ringrazia Adm, che sarà partner di Marca fino al 2031, e Ice-Ita Agency che ha contribuito alla crescita internazionale dell’evento. Un grazie speciale anche ai professionisti, alle insegne e alle aziende che hanno scelto di essere con noi per questo appuntamento, unico in Italia e in Europa”.

“Grande soddisfazione da parte di Adm per il successo riscosso da questa edizione di Marca, sia per ilnumero di espositori, sia per il dinamismo dimostrato da tutti gli operatori che hanno partecipato. Il successo è una responsabilità, che ci obbliga a impegnarci ancora di più per garantire la crescita della manifestazione anche per l’edizione del 2026”, commenta Mauro Lusetti, presidente Adm. Gli spin-off di Marca by BolognaFiereIl ventennale know-how di BolognaFiere nella gestione della Mdd si traduce in un'azione strategica mirata all'internazionalizzazione, con l'espansione di nuovi format fieristici a livello globale. Dopo il successo in Cina, il modello Marca sarà esportato in Polonia nel 2025 aprendo la strada a nuove opportunità di business per le imprese italiane.

La quarta edizione di Marca China International Private Label Fair (Guangzhou, 25-26 settembre 2025) sarà preceduta dal debutto di Marca Poland a Poznań, il2-3 aprile 2025, rassegna co-organizzata con Mtp Grupa, che rivoluzionerà il mercato delle private label in Polonia e nell’Est Europa, con oltre 200 espositori provenienti da diversi Paesi e 250 buyer della Gdo europea, con un focus sull’area orientale. A Marca China e Marca Poland troveranno spazio anche i prodotti vincitori dell’International Private Label Selection (Ipls), altra iniziativa in forte crescita: promossa da Marca by BolognaFiere in collaborazione con Expertise On Field – Iplc, l’Ipls 2025 area ha dato risalto agli oltre 450 prodotti novità, proposti dalle 180 aziende espositrici coinvolte, e gli otto prodotti selezionati continueranno il loro percorso su altri palcoscenici internazionali targati Marca by BolognaFiere.