Sigep al via con una giornata ricca di appuntamenti

Una spesa per i prodotti ‘ready to eat’ (ovvero venduti da punti vendita come supermercati e similari) che è passata a livello europeo dai 12,3 miliardi di euro del 2020 ai 18,1 di giugno 2024. E due tendenze ben specifiche che emergono di conseguenza per i ristoranti, così da rilanciarsi in un’area competitiva sempre più affollata: il ‘green’, visto che il 44% dei consumatori si è dichiarato maggiormente fedele a locali che investono nella sostenibilità, e l’innovazione, considerando come il 66% degli europei cerca sempre di più ristoranti in grado di offrire esperienze uniche. Sono alcuni dei temi emersi nel talk Global trends and future scenarios of the gelato and foodservice industry, andato in scena nella prima giornata a SIGEP World, la manifestazione di riferimento internazionale per le filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza organizzata da Italian Exhibition Group e in corso alla Fiera di Rimini fino a mercoledì 22 gennaio. L’incontro moderato da Flavia Morelli (Group Exhibition Manager della divisione Food&Beverage di IEG) ha visto un panel di ospiti di grande profilo: Edurne Uranga (vice presidente Foodservice Europe-Circana), Massimiliano Zucchi (Ceo della catena di gelaterie ‘La Romana dal 1947’), Shelley Hwang(fondatrice di Pinkberry, franchising USA da 260 negozi in 20 paesi nel mondo dei dessert) e Mohammad Alsuri, (direttore del dipartimento learning and performance della catena di ristoranti quick service saudita Tazaj con oltre 120 locali), una presenza che sottolinea il ruolo dell’Arabia Saudita come guest country di SIGEP World 2025.

Sempre nella prima giornata è stato assegnato il premio intitolato a Lorenzo Cagnoni, storico presidente della fiera di Rimini. Tre start-up e 21 aziende leader di settore il Lorenzo Cagnoni Award, il riconoscimento ai prodotti innovativi che disegneranno nuovi scenari nel panorama del foodservice internazionale. Le tre start-up premiate (tra le 20 in lizza) della seconda edizione dell’iniziativa, organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con ICE-Agenzia e che ha come main partner ANGI-Associazione Nazionale Giovani Innovatori, sono: Simply SFA, Koove e Veganok Global Srl.

I premi innovazione sono andati a MartinoRossi, Destefanis&Novero ed Essenza (Best Organic/Free From product); BOB Robotics, MyFoodOffice e Cooki (Digital Innovation and AI); HOBART GmbH, MEIKO ITALIA eCiam (Equipment, Technology & Kitchen Materials); San Giorgio, Bindi Maestri del Dessert e Mammamia (Frozen & Ready-made Products); INTERGRANI, Leagel e Galatea-Gelinova Group (Ingredients & Semi-finished Goods); Alter Eco Pulp, Alcas Spa e Imballaggi Alimentari (Packaging solutions & Machinery); Illycaffè, Julius Meinl Italia e Poloplast (Sustainability).

Infine, si è conclusa la prima giornata di gare di Gelato Europe Cup a SIGEP World, che domani, domenica 19 gennaio, selezionerà le 4 squadre che si qualificheranno alla finale mondiale di gennaio 2026 della Gelato World Cup. In gara 8 squadre provenienti da altrettanti Paesi europei, guidati da un team manager e composte da 16 tra i migliori gelatieri e pasticceri: Italia - Alessandro Racca, Gabriele Fiumara and Angelo Cardella; Germania - Stefano Lucchini, Federico Sacchet and Tiziano Santin; Albania - Rosilda Collaku, Dejvi Hajderaj Kevin Boseta; Polonia - Irdi Cuka, Michal Molenda Anna, Siwiec Kaczmarczyk; UK Taseer Ahmad, Massimiliano Porta e Daniel Schevenels; Francia - Dartois Herve, Allan Cartignies e Enzo Babtista; Romania - Oana Gabriela Nita, Vladimir Andrei Dascalu e Morar Cornel Constantin; Belgio - Fabio Marasti, Maryne Poppe e Jose Romero.