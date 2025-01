L'Ue aggiorna gli accordi commerciali con il Messico

Si sono conclusi i negoziati politici per la modernizzazione dell'Accordo globale dell'UE con il Messico, a seguito dell'impegno politico tra il Commissario per il Commercio e la sicurezza economica Maroš Šefčovič e il segretario messicano all'Economia Marcelo Ebrard. L'accordo istituisce un quadro "ambizioso e moderno" per approfondire e ampliare il dialogo politico, la cooperazione e le relazioni economiche tra l'Ue e il Messico: "creerà nuove opportunità economiche per entrambe le parti", compreso un potenziale di crescita per le esportazioni agroalimentari dell'Ue in Messico, "promuovendo al contempo valori condivisi e regole progressive sullo sviluppo sostenibile". Fatta salva la revisione giuridica finale, l'Ue e il Messico procederanno ora con le rispettive procedure di conclusione e ratifica: i documenti ufficiali saranno pubblicati online nei prossimi giorni.

Le relazioni politiche, commerciali e di cooperazione tra l'Unione europea e il Messico sono disciplinate dall'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione (Accordo globale), entrato in vigore nel 2000: dal 2008, il Messico è uno dei dieci partner strategici dell'UE che ha avviato con il Messico i negoziati per un nuovo accordo globale aggiornato nel maggio 2016.

L'accordo globale aggiornato definirà il quadro futuro delle relazioni Unione europea e lo Stato sudamericano. Al di là di un accordo commerciale globale, copre questioni di interesse comune più ampio, tra cui questioni politiche, cambiamenti climatici e diritti umani: non a caso, l'accordo sarà caratterizzato da regole progressive per affrontare la corruzione nel settore pubblico e privato. L'intesa definisce "l'ambizione congiunta Ue-Messico di promuovere e proteggere i diritti umani, il multilateralismo e la pace e la sicurezza internazionali", facilita la cooperazione strategica su questioni geopolitiche fondamentali, al passo con realtà in rapida evoluzione. Ciò include, sottolinea la nota di Bruxelles, "la riduzione del rischio delle catene di approvvigionamento, la garanzia di un approvvigionamento sostenibile di materie prime critiche e la lotta al cambiamento climatico".

Tali sforzi, aggiunge la nota, "sosterranno la competitività delle imprese di entrambe le parti, promuovendo al contempo l'obiettivo comune di raggiungere un'economia a zero emissioni". L'accordo mira inoltre a rafforzare l'impegno in materia di sviluppo sostenibile, criminalità organizzata transnazionale, migrazione e uguaglianza di genere.

“L'Ue e il Messico sono già partner fidati -sottolinea il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen-. Ora vogliamo approfondire ulteriormente la nostra cooperazione, con forti benefici per i nostri popoli e le nostre economie. Gli esportatori dell'Ue otterranno nuove opportunità commerciali, compresi i nostri agricoltori e le nostre aziende agroalimentari. Questo accordo storico dimostra che un commercio aperto e basato su regole può contribuire alla nostra prosperità e sicurezza economica, oltre che all'azione per il clima e allo sviluppo sostenibile. Sono ansioso di lavorare con il presidente Sheinbaum per mantenere la promessa di questo accordo”.

Promuovere il commercio, migliorare la sicurezza economica



Il pilastro commerciale dell'accordo darà un sostanziale impulso a relazioni commerciali già molto solide: gli scambi Ue-Messico di merci raggiungeranno 82 miliardi di Euro nel 2023, mentre gli scambi bidirezionali di servizi raggiungeranno 22 miliardi di Euro nel 2022, facendo del Messico il secondo partner commerciale dell'Ue in America Latina.

Il nuovo accordo offrirà nuove opportunità commerciali e sosterrà la transizione verde e digitale dell'Ue, in quanto:

contribuisce alla crescita delle esportazioni di servizi dell'Ue in settori chiave come i servizi finanziari, i trasporti, il commercio elettronico e le telecomunicazioni;

rafforza la catena di approvvigionamento di materie prime critiche locali, migliorando al contempo la competitività dell'industria europea;

elimina le barriere non tariffarie e stabilire condizioni di parità, ad esempio in materia di diritti di proprietà intellettuale;

fornisce alle aziende dell'UE l'accesso ai contratti governativi messicani a parità di condizioni con le aziende locali;

incoraggia e proteggere gli investimenti europei in Messico;

promuove la transizione digitale da entrambe le parti, con un capitolo dedicato al commercio digitale;

migliora le regole per promuovere il riutilizzo e la riparazione di prodotti importanti per la sostenibilità.

Vantaggi per gli agricoltori europei



L'accordo creerà numerose opportunità per gli agricoltori e gli esportatori agroalimentari dell'Ue, dato che il Messico è un importatore netto di prodotti agroalimentari dell'UE. L'accordo prevede di:

eliminare i dazi fino al 100% su importanti prodotti d'esportazione dell'UE, come formaggio, pollame, carne di maiale, pasta, mele, marmellate e confetture, cioccolato e vino;

ampliare la protezione dei prodotti iconici e tradizionali europei (indicazioni geografiche) portandola a 568;

rendere le esportazioni agroalimentari più rapide ed economiche attraverso procedure più semplici.



Accordo moderno e sostenibile

L'accordo comprende un capitolo completo sul commercio e lo sviluppo sostenibile che:

stabilisce impegni giuridicamente vincolanti in materia di diritti del lavoro, protezione dell'ambiente, cambiamenti climatici e condotta aziendale responsabile;

sarà soggetto a una specifica procedura di risoluzione delle controversie, che garantirà l'effettiva attuazione di queste disposizioni;

conferisce un ruolo essenziale alle organizzazioni della società civile per monitorare e consigliare l'attuazione dell'intero accordo.

Valori condivisi

L'accordo darà impulso al dialogo e alla cooperazione tra l'Ue e il Messico su valori condivisi come:

diritti umani, democrazia e Stato di diritto;

droga, criminalità organizzata transnazionale e migrazione;

promozione e tutela del multilateralismo, con un maggiore impegno in seno a ONU, OMC e G20.