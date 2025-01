Prosciutto Parma protagonista in Europa e in America

Il Consorzio del Prosciutto di Parma rafforza la propria presenza nelle manifestazioni fieristiche internazionali, con un calendario ricco di partecipazioni di rilievo. La prima vedrà l’ente di tutela del Parma Dop tra i protagonisti di Sirha Lyon, il Salone internazionale di riferimento per la ristorazione e l’ospitalità, che si terrà a Lione dal 23 al 27 gennaio.

"Quello dei consumi fuori casa è un canale a cui dedichiamo attenzioni sempre più consistenti", dichiara il presidente del Consorzio Alessandro Utini. "Negli ultimi anni abbiamo vissuto fasi complesse, dettate principalmente da rincari produttivi e dinamiche inflattive sfavorevoli per un prodotto premium come il nostro. Ciò che osserviamo ora è un graduale recupero nelle vendite, che abbiamo intenzione di sostenere al meglio. Siamo convinti che la ristorazione sia, tanto in Italia quanto all’estero, ambasciatrice della nostra cultura gastronomica e dell’eccellenza dei nostri prodotti, anche grazie alla sua capacità di raggiungere un pubblico ampio, sempre più consapevole ed esigente. In questo contesto si colloca la nostra partecipazione, per la prima volta, al Sirha di Lione". I numeri dell’ultima edizione, che nel 2023 aveva fatto registrare la partecipazione di oltre 200.000 professionisti del settore e 4.700 aziende, creano grandi aspettative. A Lione, il Prosciutto di Parma condividerà lo spazio con il Consorzio del Parmigiano Reggiano. Nel corso della manifestazione, alcuni chef dell’Institut Lyfe, la scuola internazionale in arti culinarie e hospitality, esalteranno i due prodotti con abbinamenti e degustazioni.

"Come sempre, in queste occasioni, lo stand del Consorzio sarà messo a disposizione delle nostre aziende, per organizzare incontri con clienti e ospiti, in un momento dell’anno particolarmente strategico per la pianificazione delle attività. E sarà questa anche l’occasione per rafforzare il dialogo con operatori e professionisti del settore, con cui condividere visioni e propositi operativi. Ma Lione non sarà l’unico palco internazionale a vederci protagonisti: nel corso del 2025 saranno sette le manifestazioni estere a cui prenderemo parte, di cui due in Europa e ben cinque nel nord America. Non mancherà l’appuntamento newyorkese con il Summer Fancy Food Show a fine giugno, così come è confermata Anuga, il prossimo ottobre", conclude il presidente Utini.