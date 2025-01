Sigep/3. Aceto Balsamico Modena e gelato: il binomio si rinnova

Aceto Balsamico di Modena Igp e gelato: la strana “coppia” torna protagonista insieme nell’edizione 2025 del “Sigep World – The World Expo for Foodservice Excellence”, organizzata da Italian Exhibition Group in programma dal 18 al 22 gennaio. Il viaggio dell’Aceto Balsamico di Modena Igp al fianco della gelateria artigianale non è infatti alla sua prima tappa: la liaison tra il gelato ed il pregiato condimento e ingrediente è già partita a novembre, con i due elementi protagonisti di insoliti abbinamenti prima allo “Sherbeth Festival Internazionale del Gelato Artigianale” tenutosi a Palermo ad inizio novembre con maestri gelatieri provenienti da tutto il mondo e poi alla Mig - Mostra Internazionale del Gelato Artigianale di Longarone a fine novembre.

Quello alla Fiera di Rimini, non sarà quindi il primo appuntamento assoluto, ma certamente il primo tra gli eventi di promozione e valorizzazione dell’Aceto Balsamico di Modena Igp in programma per il nuovo anno, in cui il pregiato condimento ed il gelato partecipano insieme. I numeri della 46esima edizione della manifestazione raccontano Sigep 2025 come l’edizione più internazionale di sempre, con 1300 brand espositori provenienti da 33 Paesi di tutto il mondo, oltre 520 top buyer da 79 Nazioni e un premium program per i buyer europei che ha superato le 2500 adesioni. Una platea decisamente interessante per questo prodotto, che si trova stabilmente nella top five delle Dop e Igp italiane oltre ad essere il primo per export con oltre il 90% della produzione che raggiunge oltre 120 Paesi.

“Aceto Balsamico e gelato è un binomio insolito", spiega Mariangela Grosoli, presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, "ma che si sposa alla perfezione proprio per questa sua eccellente versatilità che lo rende adatto a qualsiasi abbinamento. A Modena è praticamente una tradizione consolidata quella di offrire a fine pasto un gelato alla crema con l’Aceto Balsamico di Modena IGP; portando questa nostra visione al grande pubblico auspichiamo che possa diventare per tutti un piacevole momento di gusto all’insegna di due eccellenze tutte italiane. Ognuno dei due prodotti, semplici e complessi allo stesso tempo, presi singolarmente raccontano storie, maestria e passione; insieme raccontano al mondo le enormi potenzialità del Made in Italy agroalimentare”.

Coordinato dalla conduttrice e autrice di programmi enogastronomici di successo, food writer e consulente in comunicazione Francesca Romana Barberini, l’evento clou della presenza dell’Aceto Balsamico di Modena Igp al Sigep è fissato per mercoledì 22 gennaio alle 12 allo stand della Carpigiani Gelato University, con il maestro gelatiere Stefano Ferrara che condurrà una demo su Aceto Balsamico di Modena Igp e Gelato. A cui farà seguito una degustazione di crema alle fragoline di bosco con tre tipologie di Aceto Balsamico di Modena Igp in purezza: quello contraddistinto da 3 e 5 pallini di dolcezza del Consortium Profile e l’invecchiato.

"Come gelateria lavoriamo molto con dolcezza ed acidità", afferma Ferrara, "è interessante abbinare il gelato ad un prodotto così, le cui caratteristiche possono variare e rendere ogni abbinamento singolare. Abbiamo deciso di servire l'Aceto Balsamico di Modena Igp in purezza per apprezzarlo al massimo e ricercare il giusto abbinamento personale". Un abbraccio tra sapori in cui grassezza e dolcezza si sposano eccellentemente con la consistenza e le note agrodolci del prezioso condimento, un contrasto interessante che si rende piacevole a palati con sensibilità diverse.