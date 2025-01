Terra Moretti, sustainability bond da 15 milioni

Terra Moretti, il gruppo di Erbusco, in provincia di Brescia, attivo nel vino e nell’ospitalità di lusso, ha emesso un sustainability-linked bond da 15 milioni di Euro. Sottoscritto da tre istituti di credito (Cdp-Cassa Depositi e Prestiti, Banca Sella e Banca Valsabbina) il bond punta a finanziare nuovi progetti, dalla modernizzazione delle cantine all’espansione delle strutture di hotellerie. Per quanto riguarda la suddivisione della sottoscrizione, Cdp, contribuisce con 7,5 milioni di Euro, Banca Sella con 4 milioni e Valsabbina con 3,5 milioni di Euro: secondo il comunicato ufficiale, Cdp e Banca Valsabbina hanno agito in qualità di investitori e Sella Investment Banking come advisor finanziario esclusivo e arranger dell’operazione

Terra Moretti possiede sei cantine in tre regioni: Bellavista e Contadi Castaldi in Franciacorta; Petra, Teruzzi e Acquagiusta in Toscana; Sella&Mosca con Casa Villa Marina in Sardegna. Il progetto finanziario è curato da Sella Investment Banking come advisor principale: il titolo obbligazionario è quotato sul segmento professionale di Euronext Access Milan di Borsa Italiana. L’emissione obbligazionaria, con una durata di 7 anni, consentirà a Terra Moretti di "sostenere la crescita e lo sviluppo del business nel settore vitivinicolo e nel comparto hôtellerie". Sono previsti, sottolinea la nota, "investimenti volti a sostenere e potenziare le attività relative al processo di vendemmia e di affinamento del vino nelle cantine e l’ammodernamento ed ampliamento della struttura alberghiera l’Albereta Relais & Chateaux con l’obiettivo di mantenere gli standard adeguati al mercato dell’ospitalità extralusso".



Il sustainability-linked bond, prosegue la nota, "prevede l’identificazione di specifici Sustainability Performance Targets (SPTs) ambiziosi ed al contempo realistici, nonché la definizione di KPI di sostenibilità (KPI ESG) che permettono di valutare l’allineamento del progetto di investimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile". Al raggiungimento di tali obiettivi, è prevista una riduzione del tasso di interesse applicato allo strumento (cosiddetto “step down”).

“I sustainability-linked bond -spiega Graziano Novello, head of Private debt di Sella Investment Banking- rappresentano uno strumento ideale per finanziare progetti di crescita aziendale coniugando obiettivi di sviluppo economico e sostenibilità, supportando le imprese nel generare un impatto ambientale, economico e sociale positivo. Questa operazione rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio, perché ci permette di supportare Terra Moretti, una realtà con una lunga tradizione nel suo settore, accompagnandola verso una crescita sostenibile ed innovativa, con il valore aggiunto della quotazione che permette di dare la giusta visibilità ad un progetto tanto ambizioso quanto significativo”

Vincenzo Paolo Carbonara, responsabile Finanza Alternativa di CDP, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver concluso questa operazione a favore di una realtà importante per il territorio bresciano e attiva in settori strategici per l’economia italiana, come il vitivinicolo e l’ospitalità. L’operazione a favore di Terra Moretti conferma la volontà di CDP di rafforzare ulteriormente la propria vicinanza al territorio, al fianco delle eccellenze che vogliono crescere e diventare sempre più competitive”.

“Abbiamo deciso di contribuire in modo importante a questa operazione, investendo per sostenere la strategia di sviluppo di una realtà storica del nostro territorio -dichiara Hermes Bianchetti, vicedirettore generale vicario di Banca Valsabbina-. Come Banca vogliamo supportare in modo concreto le iniziative imprenditoriali delle nostre aziende, anche identificando gli strumenti di finanza “complementare” più adatti alle relative esigenze, come l’emissione di bond. In questo caso il progetto di investimento prevede anche obiettivi di sostenibilità, che ben si coniugano con una realtà come Terra Moretti, sensibile all’innovazione e sempre più inserita in un percorso di crescita virtuosa”.