San Valentino: Baci Perugina diventano multisensoriali

Dopo aver veicolato nel 2024 un’edizione speciale che aggiungeva la vista ai sensi già coinvolti dall’esperienza di Baci, includendo la potenza delle immagini nei messaggi d’amore, quest’anno il brand apre le porte a un nuovo universo sensoriale: l’ascolto. Per la prima volta, grazie all’edizione “Senti l’Amore” sarà possibile ascoltare 20 cartigli d’autore dei Baci Perugina attraverso un QR Code, inserito nel cartiglio insieme alle illustrazioni pop e romantiche di Antonio Colomboni. Questa innovazione rende ancora più coinvolgente l’esperienza di Baci Perugina: l’emozione di aprire un cartiglio si unisce al piacere di scoprirlo e di ascoltarlo, creando un’esperienza multisensoriale unica.

Dal tradizionale passaparola all’altoparlante, anche gli elementi grafici della confezione richiamano in modo vivace e originale il mondo dell’ascolto. Grazie allo stile unico di Colomboni, colori e forme si uniscono per aggiungere un tocco di creatività all’esperienza.

I 20 cartigli, attraverso le loro illustrazioni inedite, anticipano ciò che si potrà ascoltare. Ogni frase è interpretata da un’immagine dedicata, un tassello visivo che amplifica l’attesa e crea un legame unico tra l’occhio e il suono. L’esperienza sonora, inoltre, trasforma ogni cartiglio in un istante da condividere, in cui il gesto di donare o gustare un Bacio diventa un’opportunità per trasmettere emozioni autentiche. Per immergersi nell’ascolto e scoprire la frase contenuta nel cartiglio, basterà inquadrare il QR Code. Questo condurrà direttamente a una pagina dedicata dove si potrà non solo ascoltare per la prima volta il messaggio, ma anche condividerlo con chi si ha a cuore.

“Quest’anno, abbiamo voluto far sentire le emozioni dei nostri Baci con tutti i 5 sensi", dichiara Chiara Richiedei, Marketing Manager Baci Perugina. "Con questa edizione speciale per San Valentino vogliamo offrire ai nostri consumatori una nuova esperienza Baci Perugina, offrendo loro un modo nuovo e coinvolgente di vivere e condividere le emozioni.”La nuova Edizione speciale “Senti l’Amore” di Baci Perugina per il San Valentino 2025 è disponibile nei supermercati e ipermercati nel formato Cuore da 100 gr e al prezzo consigliato di 7,49 euro, e nel formato Tubino da 37,5 gr al prezzo consigliato di 1,99 euro.

La nuova edizione di Baci, si aggiunge alle tradizionali confezioni a cuore del brand, quest’anno rinnovate con una grafica vivace e colori brillanti, mantenendo sempre il caratteristico cartiglio con citazioni d’autore. Dal Cuore Classico, con i Baci Perugina Classico Fondente Luisa, all’intenso Fondente 70%, fino all’ultima novità dell’anno, il Caramellato alle Mandorle, con cioccolato fondente extra al gusto di caramello e un ripieno croccante di nocciole, sono tre i gusti che attraverso una nuova grafica moderna, raccontano una storia di passione e affetto.

Le nuove confezioni sono disponibili per ciascun gusto nel formato da 100 g al prezzo consigliato di 7,49 euro. Inoltre, le confezioni Baci Classico e Baci Assortito – che include Baci Perugina Classico Fondente Luisa, Baci Perugina Latte e Baci Perugina Fondente 70% intenso - sono disponibili anche nel formato Maxi Cuore da 150 gr, al prezzo consigliato di 11,99 euro.