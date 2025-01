Hospitality 2025: oltre 750 espositori, debutta H Experience

È stata presentata oggi a Trento la 49ª edizione di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, la fiera internazionale in Italia dedicata all’hotellerie e la ristorazione, in programma dal 3 al 6 febbraio al Quartiere Fieristico di Riva del Garda. Con 45.000 mq di superficie espositiva, la manifestazione si distingue per l’ampia e completa proposta che abbraccia tutti i segmenti del comparto grazie agli oltre 750 espositori, tra i quali molte riconferme e circa il 26% di nuove aziende che hanno scelto Riva del Garda per aprirsi al mercato globale e allargare i propri orizzonti. Il percorso espositivo è arricchito da oltre 100 eventi con più di 110 speaker tra formazione e iniziative esperienziali pensate per offrire agli operatori dell’industria dell’ospitalità e della ristorazione idee, soluzioni e strumenti innovativi per far crescere il business.

Dopo aver ricordato che Hospitality si tiene in uno dei principali e più caratteristici distretti turistici italiani, quello del Trentino e del Lago di Garda, Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi, ha evidenziato come “la 49ª edizione si preannuncia unica per la qualità degli espositori, la varietà dei contenuti e per l’importante presenza di buyer dall’estero. Quest’anno la partecipazione di delegazioni sarà ancora più nutrita. Grazie alla nostra attività e alla collaborazione con Agenzia Ice, arriveranno a Riva del Garda oltre 70 operatori da selezionati mercati per offrire agli espositori maggiori opportunità di business”.

In fiera saranno presenti operatori provenienti da mercati europei quali Albania, Finlandia, Germania, Lituania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, ed extra europei come America Latina, Egitto, Kenya, Sud Arabia e Regno Unito.

“Per questa edizione, abbiamo consolidato le collaborazioni sia a livello internazionale che nazionale, rinnovando alcune alleanze strategiche con importanti realtà come il Ministero dell'Alimentazione, dell'Agricoltura, delle Foreste e del Turismo della Baviera e la Camera di Commercio italo-tedesca Italcam, Slow Food, l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e con il Consorzio Vignaioli del Trentino per l’area speciale Spazio Vignaiolo dedicata al turismo del vino”, continua il presidente Pellegrini.

Lo Spazio Vignaiolo ospiterà una collettiva di 80 cantine, con un’offerta che va dai vini trentini a etichette di altre regioni italiane, tra cui il Veneto e le Marche. Tutte le aziende partecipanti fanno parte della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (Fivi), a garantire un'esperienza autentica e un legame profondo con il territorio. Non mancheranno momenti formativi e di networking con il contributo di esperti del settore all’interno della Wine Arena, dove si alterneranno incontri, degustazioni e approfondimenti tematici.

Il percorso espositivo è articolato in quattro aree tematiche - Contract & Wellness, Beverage, Food & Equipment e Renovation & Tech - e tre aree speciali - Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Spazio Vignaiolo - dedicate alla birra artigianale, all'arte della miscelazione e al turismo del vino, che animeranno il padiglione B4 fino a mercoledì 5 febbraio. Attenzione sarà riservata anche al turismo open-air, uno dei settori più dinamici e in crescita dell’intera filiera italiana, nel padiglione Outdoor Boom con un’ampia proposta espositiva e contenuti formativi realizzati, anche quest’anno, in collaborazione con Faita FederCamping.

A completare l’offerta il ricco palinsesto di H Academy che quest’anno vede l’ampliamento delle aree per le attività formative, gli incontri e i workshop dedicati a temi chiave del settore. Oltre 110 speaker tra esperti e opinion leader si alterneranno sul main stage, il Theatre del padiglione D, e sui palchi delle otto arene - Beer Arena, Outdoor Boom Arena, Hotel & Co. Arena, Mixology Arena, Restaurant Arena, Wine Arena, e le nuove Food Arena e Pizza Arena.

“Ogni anno cerchiamo di offrire nuove opportunità agli operatori, di coinvolgerli e far vivere loro la fiera da protagonisti. In questo modo vogliamo arricchire il loro bagaglio di conoscenze con suggestioni e progetti concreti”, commenta Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza.

Tra le novità 2025 il debutto di H Experience, il format dedicato alle iniziative esperienziali pensate per offrire momenti unici e coinvolgenti ai visitatori, che include quattro aree per quattro diverse esperienze: dalla progettazione inclusiva per un’accoglienza accessibile a tutti con Di Ognuno, a un viaggio nei distillati e nella miscelazione con The Spirits Escape, fino all’interazione con l’intelligenza artificiale con AI Playground e a una mostra che esplora l’importanza del design e dei materiali nell’Ho.Re.Ca..

L’inaugurazione, in programma lunedì 3 febbraio, alle ore 11, rappresenta un importante momento istituzionale: la manifestazione aprirà con il dibattito “Hospitality - The People Industry” un viaggio nel presente e nel futuro dell’ospitalità.

Anche quest’anno è possibile organizzare la visita in fiera con l’app Hospitality Digital Space, una piattaforma virtuale per gestire appuntamenti, fare networking, visionare il catalogo prodotti ed espositori e consultare il palinsesto completo degli eventi.