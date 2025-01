Ferrero, prima campagna di assunzioni 2025

Ferrero ha lanciato la prima campagna di selezioni del 2025. L'annuncio, precisamente, riporta: "per la campagna produttiva 2025 siamo alla ricerca di operai e operaie da inserire nel nostro stabilimento di Alba, in provincia di Cuneo". Questo, spiega l'azienda, è un annuncio continuativo finalizzato alla raccolta di candidature per le assunzioni stagionali che si apriranno nel corso dell’anno.

Per quanto riguarda le responsabilità che comportano i nuovi ruoli, l'azienda dolciaria precisa: "Questo ruolo permetterà di entrare nel cuore della nostra produzione e di prendere parte alla creazione dei nostri prodotti più amati. Opererai -spiega la nota- su macchinari e attrezzature di produzione unici nel loro genere, garantendo in ogni passaggio il rispetto dei nostri elevati standard di qualità e agendo in piena sicurezza. Lavorerai in squadra per il raggiungimento di obiettivi aziendali comuni, contribuendo attivamente al successo della nostra azienda".

"La tua motivazione -dice la nota-, flessibilità e disponibilità a lavorare su 3 turni e nei fine settimana sono caratteristiche fondamentali per noi. Valorizzeremo, inoltre, la tua predisposizione al lavoro di gruppo e la tua capacità di interagire positivamente con le altre persone, contribuendo al mantenimento di un ambiente dinamico ed efficiente. La tua precisione e attenzione al dettaglio sarà importante per garantire il rispetto dei nostri standard qualitativi e di sicurezza. Se desideri lavorare con noi, inviaci il tuo curriculum. Esamineremo attentamente le informazioni fornite e ti contatteremo, nel caso in cui il tuo profilo sia in linea con requisiti e necessità".

Ferrero è un'azienda famigliare con una visione progressista e globale e marchi iconici come Nutella, Tic Tac, Ferrero Rocher, Raffaello, Kinder Bueno e Kinder Sorpresa. "L'amore per i nostri marchi -specifica ancora la nota- è in continua crescita, così come la nostra presenza globale. Presente in oltre 50 Paesi e con prodotti venduti in oltre 170 Paesi, il Gruppo Ferrero è amato da generazioni in tutto il mondo. Il segreto del nostro successo globale? 40,000 dipendenti appassionati che con cura ed attenzione alla qualità contribuiscono a creare l'azienda, le carriere e i marchi di cui andiamo orgogliosi. Unisciti a noi e potresti essere uno di loro", conclude la nota.