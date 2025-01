Digitouch Marketing lancerà Kinder&Nutella

Ferrero ha scelto di affidarsi, dopo una gara, a Digitouch Marketing per la realizzazione e lo sviluppo della creatività e della progettazione dei materiali di comunicazione legati al lancio della nuova campagna per il concorso della colazione con Kinder&Nutella. L'azienda, che ha tra i suoi clienti altri marchi importanti del food&beverage come Pernod Ricard, Campari, Cirio, Felicia, Heineken, Nestlé, si è aggiudicata la gara per la "declinazione creativa" legata al concorso della categoria dedicata alla colazione con Kinder&Nutella.

La campagna, progettata per i canali online e offline, "mira a creare un’esperienza omnichannel" in grado di coinvolgere il pubblico su tutti i touchpoint. Durante la fase di gara, sottolinea il comunicato della società, il concept creativo presentato è stato sviluppato in modo da adattarsi a diversi canali e formati, garantendo coerenza visiva e narrativa in tutta la comunicazione.

Per la componente offline, è stato definito un design distintivo, declinato su isole promozionali, expo, teche lineari, copripallet, locandine: un mix di materiali di visibilità capace di accompagnare l’utente nel corso di tutto il tempo di permanenza nei punti vendita coinvolti. Sono stati inoltre curati da Digitouch Marketing la realizzazione degli esecutivi grafici e l’inserimento in fustella per ogni materiale prodotto.

Non solo coinvolgimento in store, però: la meccanica di concorso e il concept creativo, sottolinea la nota, "vivono anche online": il sito dedicato all’iniziativa è stato curato dal punto di vista dell’esperienza utente e della Content Strategy, integrando le funzionalità di piattaforma con snack content multiformato che declinano l’idea creativa.

Un approccio "phygital", ossia fisoco e digitale, che "abilita una Brand Experience olistica", capace di accompagnare l’utente attraverso una journey coinvolgente, valorizzando i touchpoint di marca: l’integrazione di competenze che caratterizza Digitouch Marketing trova quindi applicazione all’interno dell’intero processo di ideazione e realizzazione progettuale.

"Vincere una gara come quella di Ferrero non è solo motivo di grande orgoglio, ma rappresenta la dimostrazione concreta di come una visione omnicanale sia fondamentale per raggiungere gli obiettivi di brand -afferma Alessio Angiolillo, vice president di Digitouch Marketing-. Offline e online devono sempre più integrarsi per offrire esperienze immersive e coinvolgenti, capaci di entrare in connessione autentica con il pubblico".