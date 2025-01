Cirio: nuova campagna TV per il mercato britannico

“Made the farmerly way”. È questo lo slogan del nuovo spot Cirio dedicato al mercato britannico, in onda da alcuni giorni sulle principali emittenti televisive del Regno Unito. Con questa campagna pubblicitaria, Cirio – lo specialista del pomodoro 100% italiano, marchio di Conserve Italia - intraprende una nuova direzione strategica in uno dei suoi mercati esteri di riferimento, orientata a valorizzare l’autenticità e il carattere cooperativo alla base dei propri prodotti. Lo spot mette infatti in risalto l’impegno degli agricoltori soci della cooperativa e il controllo rigoroso che caratterizza l’intera filiera, dal seme alla tavola.

Il protagonista è James Martin, celebrity chef inglese e testimonial di Cirio, che visita i campi dei soci agricoltori presenti in Maremma, sperimentando in prima persona il valore dell’essere parte di una cooperativa. Durante il suo percorso, Martin interagisce con i produttori alle prese con la raccolta del pomodoro, intervistandoli e scoprendo come il controllo totale della filiera e l’impegno per la sostenibilità siano principi cardine per Cirio, che si riverberano sulla stessa qualità del prodotto per il consumatore finale.

Durante una serie di ironiche domande poste da Martin mentre passeggia tra i campi di pomodori, gli agricoltori rispondono con un sonoro e deciso “Sì”, stupiti come se per loro siano assodati e quasi scontati la qualità e il controllo che contraddistinguono ogni fase della lavorazione di Cirio. “Gli agricoltori di Cirio supervisionano l’intero processo dal seme alla tavola?”. “Il carbon neutral è un grande impegno, vero?”. “Essere in una cooperativa significa avere un prezzo giusto per tutti, corretto?”. “Quindi i vostri migliori pomodori significano piatti più buoni, giusto?”. Il coro unanime di “Sì!” emerge come un inno alla qualità produttiva e alla dedizione degli agricoltori Cirio.

Altro elemento distintivo dello spot e della strategia di repositioning Cirio è il bollino “Farmer Owned”, che compare nella scena conclusiva, per sottolineare ulteriormente il carattere cooperativo dell’Azienda e il legame diretto tra gli agricoltori e i prodotti Cirio a garanzia di trasparenza, qualità e sostenibilità.

La campagna, partita il 13 gennaio 2025 e che durerà fino a fine febbraio, prevede una presenza significativa sulle principali emittenti televisive britanniche, tra cui ITV, Sky e Channel 4, oltre che su piattaforme on demand. “Questo spot segna un momento di svolta per Cirio nel mercato britannico", commenta Sandra Sangiuolo, responsabile marketing Export di Conserve Italia. "Abbiamo scelto di raccontare non solo la qualità e il made in Italy, ma soprattutto il carattere cooperativo e agricolo che rende unico il nostro marchio storico, presente sin dal 1856. Questo approccio risponde alle attese del mercato britannico, sempre più attento ai temi della provenienza, della sostenibilità dei prodotti e di un processo etico rispettoso di tutti gli attori della filiera, dai produttori ai consumatori”.

“Grazie al lavoro dei nostri soci agricoltori, garantiamo massimo controllo di ogni fase produttiva e una qualità superiore a un prezzo equo, confermando l’eccellenza della nostra filiera", aggiunge Diego Pariotti, direttore commerciale Export di Conserve Italia. "Cirio, sinonimo di tradizione, filiera e innovazione, continua a distinguersi come ambasciatore della qualità italiana nel mondo. È quel che vogliamo sempre più trasmettere ai nostri clienti britannici, consapevoli di poterci distinguere grazie alla nostra filiera cooperativa 100% italiana”. La campagna creativa è stata studiata dall’agenzia Krow London, lo spot realizzato dalle case di produzione Annex_20 Red Light e la pianificazione degli spazi è stata affidata alla media house The Village.