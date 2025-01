Ferrero lancia nuovo Tronky Sandwich

La famiglia Tronky si arricchisce di una deliziosa novità: accanto all’iconico Tronky Classico arriva Tronky Sandwich, che offre il gusto inconfondibile di cacao e nocciole in una forma tutta nuova, golosa al quadrato! Il nuovo arrivato, con la sua forma quadrata che ricorda un piccolo “sandwich”, è racchiuso in una confezione monoporzione semplice e pratica, ideale per rendere speciale il momento della merenda ovunque ci si trovi. Le caratteristiche di prodotto del Tronky Classico si ritrovano anche nella novità: un morbido ripieno tra due wafer croccanti. Autenticità del prodotto e innovazione si mixano, per offrire ai consumatori un’esperienza sensoriale inedita.

Tronky Sandwich, quindi, arricchisce il mondo dei wafer e permette di assaporare Tronky in una nuova, appetitosa, forma, mantenendo la qualità che contraddistingue il marchio. Come per tutti i prodotti Ferrero, la qualità e il gusto sono garantiti dall'uso di ingredienti attentamente selezionati e dalla cura per i dettagli in ogni fase del processo produttivo, in linea con la filosofia aziendale di Ferrero. Tronky Sandwich e Tronky Classico sono disponibili in tutti i canali della grande distribuzione.

Due flight di campagna TV da tre settimane ciascuno – on air tra gennaio e febbraio 2025 e maggio e giugno 2025 – accompagnano il lancio del nuovo prodotto, con un concept innovativo rivolto al target dei millennial, una generazione alla ricerca di snack che offrano un’esperienza di gusto intensa e appagante, senza rinunciare a un’immagine contemporanea e cool. Tronky Sandwich nasce proprio per colmare questo gap: un wafer che rompe gli schemi, più goloso e indulgente, pensato per chi vuole concedersi un momento di piacere autentico e senza compromessi.

Con il claim “Il wafer esagerato, piace al quadrato!”, si mira a innovare il linguaggio della categoria e posizionare Tronky Sandwich come il wafer millenial: più ricco, più sorprendente, più audace. Il tono di voce è quindi dinamico,contemporaneo, diretto, con il tocco di humor e ironia che storicamente caratterizza la marca Tronky.

Guarda il video dello spot: