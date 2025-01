Assicurazioni agricole: Agea apre procedura per domande 2024

Apertura immediata delle domande 2024 con procedura semplificata e precompilazione per avviare i pagamenti dal 28 febbraio 2025; sblocco dei pagamenti delle assicurazioni agevolate delle annate pregresse, in particolare per il 2023 - circa 50 milioni di euro entro 10 giorni. E poi: entro febbraio 2025 saranno emessi i decreti di pagamento per le assicurazioni agevolate per le produzioni vegetali - circa 150 milioni di euro per la campagna 2024; i decreti di pagamento per le assicurazioni agevolate zootecnia e colture – per un ammontare di circa 10 milioni di euro, di cui 6 milioni per le colture e 4 milioni per la zootecnia.

Per la prima volta sarà compresa la specie avicola - mai pagata prima – per un importo pari a circa 1 milione di euro. Entro aprile 2025, saranno poi erogati circa 8 milioni di assicurazioni agevolate zootecnia e 3 milioni di euro relativi alle strutture di campagna, entrambe relative alla campagna 2023. Infine, nell’ambito delle assicurazioni agevolate per le produzioni vegetali, a partire dal mese di maggio fino al mese di dicembre 2025, ci sarà un’emissione mensile di decreti di pagamento del valore unitario di circa 2 milioni - per un totale di 16 milioni - a completamento e chiusura della campagna 2015-2022 (relativa alla vecchia programmazione).

Sono questi gli impegni di Agea presentati alla prima riunione della Task Force sulla gestione del rischio convocata il 27 gennaio su indicazione del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. In merito alle domande 2024, il direttore di Agea Fabio Vitale ha proposto alla Task Force di semplificare le procedure, attivando la precompilazione dei Pgir (piani individuali di gestione del rischio) attraverso l’acquisizione delle polizze dal sistema dei Condifesa.

La procedura è stata aperta ed è pronta per il caricamento delle domande. Novità fondamentale: sarà la stessa Agea, attraverso i dati delle polizze, a condividere la domanda precompilata per velocizzare i pagamenti a partire dal 28 febbraio e chiudere l’iter dell’erogazione dei 150 milioni previsti nel 2024. Nel 2025 il Fascicolo Aziendale sarà aperto tutto l’anno - altra novità introdotta da Agea.

In questo modo, una volta definiti sia il Pga (piano generale assicurazioni) sia gli standard value (i criteri di rifermento dell’indice assicurativo di una determinata coltura), sarà possibile, già entro febbraio, avviare tutta la procedura operativa per l’elaborazione del Pgir (piano gestionale del rischio) ed emettere le polizze assicurative. Tutto ciò permetterà ad Agea di pagare entro il 2025, per la prima volta nella storia delle assicurazioni in agricoltura, i relativi premi agli agricoltori. I lavori della task force hanno un cronoprogramma serrato. Il prossimo appuntamento è per lunedì 3 febbraio.