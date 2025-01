Pop by nature, la banana si fa arte

Chiquita annuncia il lancio della seconda edizione della campagna “Pop by Nature”, consolidando il legame che unisce l’iconicità del brand con il mondo dell’arte pop. Dopo il successo della prima edizione, in collaborazione con l’artista brasiliano Romero Britto (leggi notizia EFA News), la banana Chiquita ritorna protagonista di una nuovissima reinterpretazione artistica, quest’anno grazie al contributo dell’artista e illustratore argentino di fama internazionale Sebastian Curi.

Il cuore della campagna “Pop by Nature”, rappresentato dall’artwork realizzato dall’artista in esclusiva per Chiquita, celebra la banana come il frutto pop per eccellenza: un simbolo immancabile della nostra quotidianità, capace di portare nutrimento, energia e colore al mondo. Grazie all’estro creativo di Curi, con il suo stile vivace e surreale tipico della Pop Art, la banana diventa punto focale di una creatività multiforme, che racconta scene di vita attraverso un linguaggio visivo creativo e coinvolgente.

La campagna verrà lanciata ufficialmente il 1° febbraio in una delle città d’arte italiane per eccellenza: Venezia, con un placement esclusivo sulla Chiesa degli Scalzi. La pianificazione continuerà per tutto il mese di febbraio e marzo con una campagna multi soggetto e alcune attivazioni speciali a Milano. Da febbraio, la campagna sarà on air anche su META e TikTok con contenuti dedicati e numerose iniziative pensate apposta per coinvolgere la community social del brand, con appuntamenti speciali in occasione del Banana Bread Day (23 febbraio) e del Banana Day (17 aprile).

Ma non è finita qui, perché l’arte sarà protagonista anche di una serie di 12 esclusivi bollini in edizione limitata, ispirati al mondo dell’arte AI, che faranno da apripista al lancio di un nuovissimo tool sviluppata dal brand, il Chiquita AI Artwork Generator, con il quale gli utenti potranno divertirsi a creare e condividere sui social infinite combinazioni di immagini e bollini in pochi semplici gesti, grazie al contributo dell’intelligenza artificiale.



La campagna “Pop by Nature” proseguirà fino ad aprile, quando Chiquita riaprirà anche le porte della sua acclamatissima Chiquita House durante la Design Week 2025 di Milano. Lo spazio prenderà vita grazie all’arte di Curi, insieme a numerose altre installazioni interattive che offriranno esperienze uniche e immersive.

“Con ‘Pop by Nature’ desideriamo consolidare l’intenso legame di Chiquita con la Pop Art, celebrando un universo di colori vivaci, design originali e un’energia intrisa di freschezza tropicale -spiega Mariaelena Paragone, head of Global brand building strategy di Chiquita-. Grazie all’eccezionale visione creativa di Sebastian Curi, Pop by Nature si arricchisce di un’impronta unica, consacrando le nostre iconiche banane come simbolo indiscusso della Pop Art. Siamo particolarmente orgogliosi di questa campagna, che ci consente di esprimere, insieme agli artisti con cui collaboriamo, l’immenso potenziale creativo del nostro brand, fonte di ispirazione continua per tutti noi che ne facciamo parte e, ci auguriamo, anche per i nostri affezionati consumatori”.



Lo stile unico di Curi si estrinseca nelle sue speciali creazioni per “Pop by Nature” che celebrano la banana come musa ispiratrice per eccellenza, immergendola in scenari surreali e giocosi che riflettono l’energia tropicale di Chiquita. “Sono entusiasta di portare il mio mondo creativo vibrante e colorato in Chiquita -ha dichiarato l’artista-. La banana è un simbolo universale di felicità, e questa collaborazione è un’occasione per diffondere quella gioia ovunque”.