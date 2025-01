Cont-Act: torna la manifestazione B2B dedicata al commercio etico e sostenibile

Torna Cont-Act, l’evento B2B dedicato alla presentazione delle nuove collezioni e alla promozione di pratiche commerciali equosolidali. Un’occasione unica per retailer, aziende e operatori di connettersi, creare opportunità commerciali e condividere valori di sostenibilità sociale e ambientale. L’edizione 2025 si svolgerà il 2 e 3 febbraio a Milano presso i Frigoriferi Milanesi La partecipazione, gratuita, è riservata alle aziende di settore previa registrazione online.

Lo spazio Eventi, oltre a ospitare un calendario di presentazioni di prodotti e linee di moda etica, domenica 2 febbraio alle 16.00 accoglierà il talk Verso un Ambiente di Economia Solidale e, alle 17.30, la tavola rotonda aperta, invece, anche al pubblico, Lavoro garantito: diritti uguali per tuttə? con Laura Hardeep Kaur (Flai Cgil Latina), Pietro Fragasso (Pietra di Scarto Cerignola FG), Lamiaa Melegui (ricercatrice e consulente aziendale | Egitto), Selyna Peiris (Selyn Sri Lanka / Board Wfto), Priscilla Robledo (Fair / Abiti Puliti). Entrambi gli incontri saranno moderati dal giornalista Angelo Mastrandrea.

La due giorni, organizzata da Equo Garantito – l’Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, con il contributo di Unioncamere - Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con il supporto di Banca Popolare Etica e di Caes (Consorzio Assicurativo Etico e Solidale), sarà una vetrina aperta agli operatori del settore, anche esteri, e vedrà la partecipazione delle imprese aderenti a Equo Garantito e di altri attori dell’economia sostenibile che presenteranno le nuove linee di prodotti e servizi delle aziende italiane fair trade e sostenibili.

Cont-Act vuole essere una vetrina aperta agli operatori del settore, anche esteri, delle nuove linee di prodotti e servizi delle aziende italiane fair trade e sostenibili, attraverso il marchio Equo Garantito e un rigoroso sistema di controllo certificato da un ente esterno.

Anche per questa edizione, una particolare attenzione sarà dedicata alla moda etica con showroom esclusivi e sfilate e altre proposte coordinate di abbigliamento, accessori e bijoux disegnati e realizzati in Italia e nel Sud del Mondo, secondo una filiera etica, responsabile e trasparente.

AltraQualità presenterà la collezione “Trame di Storie” AI 25-26 realizzata in collaborazione con piccole realtà di Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Vietnam e cooperative sociali italiane. La Bottega Solidale di Genova proporrà la collezione primavera – estate 2025 di “Canzoni oltre le sbarre”, le t-shirt 100% bio-equosolidali realizzate con la tecnica della serigrafia per O’Press, il progetto di economia carceraria realizzato presso la Casa Circondariale di Genova-Marassi.

Filati naturali, 100% biodegradabili con tinture ecologiche e anallergiche per le sciarpe e gli accessori in seta di Loom Fair Trade realizzati a mano, nel rispetto delle tradizioni millenarie, dalle artigiane di Craft Link, associazione che da 20 anni sostiene le comunità rurali vietnamite attraverso progetti di inclusione sociale e di formazione.

On Earth Ethical Fashion, la Cooperative Collection di moda etica – coordinata da Altromercato - in cui si intrecciano le idee e le esperienze di quattro realtà - AltraQualità, Equomercato e Meridiano 361 (soci Equo Garantito) e Prism - offrirà proposte coordinate di abbigliamento etico, accessori e bijoux: una produzione artigianale, originale e rispettosa del pianeta.

Non mancheranno le proposte equosolidali per la casa e le ricorrenze con accessori di artigianato e design per la casa e con la presentazione delle nuove collezioni di bomboniere e di articoli di artigianato natalizi di On Earth Ethical Home (AltraQualità, Altromercato, Equomercato). In esposizione, articoli in ceramica, sacchettini, oggetti in pelle e metallo, cesteria, tessili e decorazioni in sari, presepi, biglietti e candele da Bangladesh, Bolivia, Haiti e India. Prodotti in vetro soffiato dall’Indonesia, borse in rafia e artigianato in ferro battuto dal Madagascar saranno la proposta di Meridiano361 mentre Vagamondi esporrà sia articoli di artigianato realizzati con fogli di giornale riciclato, sia di cartoleria, totalmente hand-crafted in Sri Lanka, fatti al 75% di sterco di elefante e al 25% di carta riciclata.

Spazio anche al food e al benessere persona, per conoscere filiere etiche che rispettano i diritti delle persone e l’equilibrio dell’ecosistema: passeggiate olfattive tra materie prime e fragranze e naturali, per scoprire una cosmetica sostenibile a cura di Altromercato; degustazione di varie linee di olio extravergine di oliva biologico prodotte nel Parco Regionale della Maremma in Toscana con Frantoio del Parco, per conoscere un progetto che favorisce l’inclusione sociale e lavorativa di persone in condizione di svantaggio; degustazione di passata di pomodoro, olive e olio con Pietra di Scarto che produce nel Laboratorio di Legalità “Francesco Marcone” a Cerignola (FG), un bene confiscato alla mafia e gestito dal 2010.