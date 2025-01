Nestlè, 1 miliardo $ per aumentare produzione in Messico

In un incontro tenutosi al Palazzo Nazionale con il presidente del Messico, Claudia Sheinbaum Pardo, il ceo di Nestlé per le Americhe, Steve Presley, e il presidente esecutivo di Nestlé Messico, Fausto Costa, è stato annunciato un investimento di 1 miliardo di dollari in progetti produttivi in Messico nel triennio 2025-2027. Il programma di investimenti prevede l'aumento della capacità delle linee di produzione negli stabilimenti Nestlé Mexico di Veracruz, Guanajuato, Querétaro e Estado de México, nonché lo sviluppo di un nuovo centro di distribuzione, che insieme consolideranno Nestlé Mexico come hub per le esportazioni.

Oltre agli investimenti in infrastrutture e progetti speciali, allineati alle priorità dell'amministrazione guidata dal presidente Sheinbaum Pardo, l'azienda stima che l'acquisto di prodotti agricoli tra il 2025 e il 2027 raggiungerà risorse dell'ordine di 2.045 milioni di dollari, sostenendo così gli agricoltori locali e contribuendo alla crescita socio-economica del Paese.

“Nestlé Messico -spiega Steve Presley, ceo di Nestlé per la zona delle Americhe- si è affermata come il quarto mercato più importante per Nestlé a livello globale e il secondo mercato in cui l'azienda ha investito di più, a testimonianza dell'impegno e della fiducia che nutriamo in questo Paese. Il recente investimento storico non solo rafforza la nostra strategia di crescita sostenibile, ma ribadisce anche il nostro impegno a contribuire allo sviluppo economico e sociale della regione. Siamo entusiasti delle opportunità che ci attendono e di continuare a offrire prodotti di qualità che soddisfino le esigenze dei consumatori messicani”,

Nestlé Messico continuerà a sostenere lo sviluppo della campagna messicana attraverso i suoi programmi di approvvigionamento responsabile, come Plan Nescafè e Nestlé Plan Cacao, che operano negli stati di Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla e Guerrero. Queste iniziative sono volte a trasformare positivamente le comunità agricole, fornendo formazione, assistenza tecnica e promuovendo pratiche agricole rigenerative.

"Ogni progetto di investimento destinato alle nostre operazioni -sottolinea Fausto Costa amministratore delegato di Nestlé Messico- cerca di avere un impatto positivo sullo sviluppo economico e sulla prosperità dei diversi Stati della Repubblica Messicana in cui operiamo, di rafforzare la nostra catena del valore e, naturalmente, di creare valore condiviso per le comunità e il pianeta”.

Con oltre 94 anni di presenza nel Paese, Nestlé Messico impiega direttamente più di 13.000 persone e mezzo milione nella sua catena di valore; l'azienda mantiene il suo impegno a promuovere la parità di genere, per cui il 45,6% della sua forza lavoro è costituita da donne.