UE: al via il Biotech and Biomanufacturing Hub

La Commissione Europea ha lanciato oggi un nuovo Biotech and Biomanufacturing Hub per supportare le aziende, in particolare le start-up e le Pmi, nell'introdurre prodotti innovativi sul mercato dell'Unione Europea e aumentare la loro competitività. L'hub aiuterà inoltre le aziende a identificare il supporto disponibile a livello UE e come accedervi per aiutarle a espandersi e crescere.

Il Biotech and Biomanufacturing Hub spiega in modo semplice, accessibile e in tutte le lingue dell'UE: - Le fonti di finanziamento UE disponibili per le aziende biotech e biomanufacturing; - Le infrastrutture di ricerca che possono supportare la ricerca e lo sviluppo biotech o biomanufacturing; - Le risorse disponibili per aiutare le aziende biotech o biomanufacturing a crescere, comprese reti, strutture pilota e di prova e approfondimenti di mercato; - La protezione della proprietà intellettuale a cui hanno diritto le aziende innovative; - I processi per autorizzare nuovi prodotti biotech, come medicinali per uso umano e veterinario o ingredienti per mangimi e alimenti, e il supporto offerto ai richiedenti durante questi processi; - Le norme e i requisiti che le aziende devono rispettare quando sviluppano e commercializzano prodotti biotech nell'UE.

Ospitato sul portale Your Europe della Commissione, L'Hub fungerà da strumento operativo per informazioni facili e accessibili sulla legislazione UE pertinente, sulle opportunità di finanziamento e sulle reti di supporto alle imprese, come Enterprise Europe Network e European Cluster Collaboration Platform.

Lo sviluppo continuo dell'Hub sarà supportato da una task force dedicata di consulenti di piccole e medie imprese nell'ambito di Enterprise Europe Network. "La biotecnologia", ricorda una nota della Commissione Europea, "è una delle industrie innovative in più rapida crescita nell'UE, che ha il potenziale per rivoluzionare la salute, l'agricoltura, l'alimentazione e i mangimi e l'industria in Europa nei prossimi anni. Un fiorente settore della biotecnologia e della biofabbricazione sarà fondamentale per costruire un'UE più competitiva, innovativa e resiliente, che abbia successo nelle sue transizioni verdi e digitali".

"La biotecnologia è un motore chiave dell'innovazione industriale, della competitività e della produttività, utilizzando meno risorse, producendo meno emissioni e generando meno rifiuti", dichiara Stéphane Séjourné, vicepresidente esecutivo per la prosperità e la strategia industriale. "Dalle soluzioni sanitarie avanzate ai prodotti biologici in settori quali prodotti chimici, alimentari, detergenti, carta e cellulosa e tessili, la biotecnologia ha un potenziale trasformativo per aumentare la produzione industriale europea e aumentare la prosperità. L'UE è pronta a creare un ambiente ottimale per supportare il suo ampliamento, assicurando che questo settore critico prosperi a vantaggio dei nostri cittadini e delle nostre industrie. L'Hub è uno strumento pratico che supporterà questo".