La dieta vegana va in fiera

È partito il 24 gennaio da Verona il tour del Food Truck Unconventional, l’alternative meat 100% vegetale prodotto in Italia da un team di giovani ricercatori italiani e che in poco tempo è diventato leader di mercato nel nostro Paese. Il truck Unconventional parteciperà ad alcune delle manifestazioni più importanti nei poli fieristici di Bologna, Verona, Milano e Rimini, e ad eventi come street food festival e concerti.

Nel 2020, in pieno lockdown, il Gruppo Granarolo ha deciso di entrare nel mondo dell’alternative meat lanciando Unconventional, la linea 100% vegetale nata dal lavoro di ricercatori italiani, che sanno bene quanto il gusto incida sulle scelte alimentari, e prodotta nello stabilimento del Gruppo di Coriano (RN), coniugando una lista di ingredienti vincente e un packaging innovativo. Una gamma non convenzionale, che ha come target di riferimento i flexitariani, che in poco tempo è diventata leader di mercato in Italia del segmento meat alternative in Italia con una quota valore che supera il 58% e che cresce del 19,4% e che si è arricchita delle nuove referenze fresche Ribs vegetali, Nuggets gusto pesce e Falafel.

Partner del team Unconventional sarà la Pasticceria Primavera di Modena, azienda nata nel 1988 e operante sia in Italia sia all'estero, che utilizzerà in esclusiva i prodotti della gamma. L’idea del tour nasce dal bisogno di una ristorazione plant-based all’interno del settore fieristico, che ha registrato nel 2024 una forte crescita: sono, infatti, oltre 18 milioni i visitatori italiani e non complessivi, con un +6,3% rispetto all’anno precedente.

Nel Food Truck Unconventional i consumatori potranno trovare i prodotti distintivi della linea, tutti 100% vegetali, in panini cucinati sul momento, accompagnati da contorni e salse strettamente vegane: la referenza principale Unconventional Burger Classico, che si cuoce in padella in pochi minuti senza aggiungere grassi, fonte di fibre e di proteine (17 grammi per porzione), che si è aggiudicato per il 3° anno consecutivo l’importante riconoscimento Abillion come “il miglior burger vegano al mondo”. Ma si potanno trovare anche la Salsiccia Vegetale Unconventional ad alto contenuto di proteine e fonte di fibre, l’Unconventional Cotoletta e i Nuggets Unconventional, a base di riso e ricoperti da una panatura croccante.

D'altra parte, come attesta la ricerca di Innova market insights, le diete con meno o senza carne sono in crescita: a livello mondiale 1 persona su 5 non consuma carne, mentre 1 su 4 si definisce “flexitariana”, ovvero prosegue un percorso di riduzione del consumo di proteine animali a favore di quelle vegetali. Il trend cresce anche in Italia, soprattutto fra le giovani generazioni: nel nostro paese, secondo i dati Circana, il mercato della gastronomia vegetale ha registrato una forte crescita nel 2024, raggiungendo un valore complessivo di 204 milioni di Euro.