Nutella: boom di ordini tramite Glovo

In occasione del World Nutella Day, il 5 febbraio, Glovo ci racconta come la passione per questo prodotto iconico continui a vivere ogni giorno, dalle nostre case alle tavole dei ristoranti. Il giorno più goloso dell’anno è arricchito dall’eredità culturale di Nutella, raccontata anche al Maxxi di Roma, che attualmente ospita una mostra immersiva dal titolo “Joyn! Un viaggio nel mondo Nutella” per celebrare i 60 anni di storia del prodotto simbolo del marchio Ferrero (leggi notizia EFA News).

L’amore per la crema spalmabile più famosa al mondo, nata in un piccolo laboratorio di Alba e diventata un fenomeno globale, è documentato dalle abitudini di consumo: un legame fatto di storia, tradizione e, soprattutto, golosità condivisa.

Glovo racconta una storia d’amore tutta italiana per Nutella, confermando il nostro Paese al primo posto globale per consumo. Con il 37% degli ordini mondiali che arrivano dall’Italia, siamo lontani dai "runner-up" come Spagna (23%) e Romania (11%). Ma non è solo quantità: città come Olbia, Aprilia e Modica dettano legge in termini di frequenza d’acquisto, mentre Caserta e Napoli segnano un’impennata mai vista prima.

Nutella, che da sempre vede in un prodotto genuino come il pane il suo alleato per eccellenza, oggi è protagonista di accostamenti sempre più originali e golosi. Nel 2024, gli utenti di Glovo hanno apprezzato soprattutto il gelato alla Nutella, i deliziosi muffin ripieni, i fragranti croissant per una colazione da urlo e la classica quanto irrinunciabile crêpe, una coccola dal cuore caldo che profuma di zucchero e felicità. Tra i partner di Glovo che esaltano le loro creazioni abbinandole a Nutella, spicca Matrem Bakery. I suoi soffici pangoccioli hanno conquistato la capitale tanto da far diventare Matrem sinonimo di irresistibile dolcezza.Pizza e Nutella nel 2024 si è rivelata un’accoppiata emergente e molto apprezzata, registrando un incremento del 23% negli ordini rispetto al 2023. L’abbinamento in questione è sempre più richiesto a Firenze (+447%), Asti (+295%) e Trieste (+195%), città che registrano i trend di crescita più alti. I partner apprezzatissimi dagli utenti di Glovo includono Alice Pizza, Fast, Mangianapoli e l’Antica Pizzeria da Michele, che continuano a innovare con creazioni dolci irresistibili.

Quando scatta la voglia di un dolce? In Italia, la risposta è chiara: la sera! I dati di Glovo ci rivelano che la fascia oraria preferita è tra le 19 e le 22. E, come prevedibile, il weekend fa da padrone, con il 51% delle consegne settimanali.Ma il vero colpo di scena arriva da Brescia: qui un cliente ha ordinato ben 170 volte prodotti con Nutella. Qui si tratta di golosità seriale!

"Il World Nutella Day celebra il legame speciale che unisce le persone a una delle icone del Made in Italy più apprezzate nel mondo. Siamo felici di aver regalato agli italiani un milione di momenti di dolcezza nel 2024”, commenta Rafael Narvaez, direttore commerciale di Glovo Italia. “La crescente varietà di richieste e abbinamenti creativi con Nutella dimostra quanto i nostri clienti siano sempre alla ricerca di nuovi modi per gustare la crema spalmabile che unisce le generazioni."