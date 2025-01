San Valentino con le prugne

C'è qualcosa di più romantico di una cena preparata insieme? In occasione di San Valentino, il California Prune Board, in collaborazione con lo chef Fulvio Marino, invita tutte le coppie che amano condividere momenti speciali in cucina a sperimentare una ricetta unica: la pizza Tatin con formaggio e Prugne della California.

Questa proposta culinaria rappresenta un'innovativa rivisitazione di un classico, abbinando il ricco sapore del formaggio alla dolcezza delle Prugne della California, creando così un connubio di sapori che seduce fin dal primo assaggio. Ma i benefici di cucinare insieme vanno oltre il piacere del palato. È infatti un'attività che fortifica la complicità, stimola la creatività e promuove il benessere mentale. Secondo studi, come quelli pubblicati sul Journal of Positive Psychology, cucinare in coppia potenzia il legame emotivo, diminuisce lo stress e migliora l'umore attraverso la produzione di dopamina e serotonina, noti come gli ormoni della felicità. Inoltre, condividere la preparazione dei pasti migliora la comunicazione e la collaborazione, trasformando una semplice cena in un ricordo indimenticabile.

Le Prugne della California non sono solo un ingrediente versatile e sorprendente per gusto distintivo, ma rappresentano anche un prezioso alleato per la salute: ricche di fibre, vitamine e minerali essenziali, contribuiscono efficacemente a ridurre lo stress e a migliorare l’umore, offrendo il perfetto equilibrio tra delizia culinaria e salute.

Per i lettyori di EFA News che voglionio cimentarsi, ecco la ricetta e la preparazione della Pizza Tatin con formaggio e Prugne della California.



Ingredienti per 4 persone

Per l’impasto

500g di farina tipo 0

2,5 g di lievito fresco di birra

11 g di sale

340 g di acqua

20 g di olio EVO

Per il condimento

200 g Prugne della California

Robiola

Mandorle in pezzi

Procedimento

Impastare la farina con 310 g di acqua e il lievito di birra per 10 minuti, dopodiché aggiungere il sale e la restante acqua e proseguire nella lavorazione fino ad avere un composto omogeneo e asciutto. Versare lentamente l’olio e farlo ben incorporare. Mettere l’impasto in un contenitore oleato coperto da pellicola o coperchio e lasciarlo lievitare per 1 ora a temperatura ambiente e 2 ore in frigorifero. Trascorso il tempo indicato creare due palline e sistemarle in teglia, facendole lievitare per circa 2 ore a temperatura ambiente.



Sulla base di una teglia rotonda da 28 cm di diametro posizionare a raggiera le Prugne della California tendere la pallina di impasto e appoggiarla sopra le Prugne della California, in modo da coprirle bene: condire con olio e cuocere a 250 °C in forno statico per 18 minuti. Capovolgere, infine, la pizza e guarnire con robiola e mandorle in pezzi. L'impasto va lasciato lievitare per 1 ora a temperatura ambiente e 2 ore in frigorifero: le palline vanno lasciate lievitare per 2 ore a temperatura ambiente.