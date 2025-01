Hospitality 2025: selezionate start-up per contest soluzioni innovative

Sono sei le finaliste di Startup for Hospitality, il contest lanciato da Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza, la fiera internazionale leader in Italia per l’hotellerie e la ristorazione insieme a Wmf - We Make Future, fiera internazionale e festival sull’innovazione. La competition, sostenuta da Trentino Sviluppo, Verona Agrifood Innovation Hub e Village for all – V4A, è dedicata alle startup in ambito Ho.Re.Ca. con progetti innovativi improntati sull’accessibilità e l’inclusività dei servizi, per un’ospitalità più equa e aperta a tutti.

Dalla valorizzazione della sostenibilità e dell’ecoturismo agli strumenti antispreco, dalla creazione di una piattaforma per turismo accessibile alla cucina inclusiva, le startup selezionate – CleverFi, FreeEat; Pick Eat, Travel over Limits - Turismo accessibile, Vivi, e WeavAir – si danno appuntamento il 3 febbraio a Riva del Garda, nella giornata inaugurale della fiera Hospitality, per salire sul palco dell'Hotel & Co Arena, presentare la propria idea di fronte ad una platea di professionisti e imprese del settore e contendersi la vittoria.

“Selezionare le finaliste tra le tante candidature è stato stimolante ed entusiasmante perché ha permesso di scoprire quante menti brillanti lavorino per rendere il settore dell’ospitalità più inclusivo e accessibile", ha dichiarato Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality. "Abbiamo ricevuto proposte di grande valore, anche a livello internazionale, a dimostrazione di quanto questo tema sia sentito in tutto il mondo. Le startup finaliste sono quelle che meglio rispondono agli obiettivi del contest e che propongono soluzioni tecnologiche ad alto impatto”.



Le sei startup finaliste sono:

- CleverFi (Houston, USA): soluzioni per la connettività WiFi per viaggiatori e strutture ricettive, progettate per funzionare attraverso infrastrutture esistenti, senza l'utilizzo di un'app.

- FreeEat (Milano): una piattaforma online di cucina inclusiva che connette le migliori realtà locali, del free from al target di riferimento, ovvero persone con intolleranze o che seguono queste diete alimentari.

- PickEat (Genova): il servizio consente di gestire al meglio l’esperienza del cliente attraverso soluzioni contactless, ottimizzando i tempi e, soprattutto, riducendo gli sprechi.

- Travel Over Tourism (Roma): fare rete e creare una community, attraverso una catena di valore ed una piattaforma online dove persone con disabilità e chi viaggia con loro possano trovare tutte le informazioni, le risorse e le soluzioni necessarie per pianificare viaggi accessibili, sicuri e indimenticabili.

- Vivi (Atripala, AV): la tecnica e la tecnologia in un dispositivo elettronico per degustare il vino senza aprire la bottiglia, con l’obiettivo di valorizzare la produzione e il consumo sostenibile del vino, ridurre i rifiuti di vetro e sughero, e rendere il settore enologico accessibile a un pubblico più ampio.

- WeavAir (Varsavia, Polonia): grazie all'IoT, l'imaging satellitare e la tecnologia digital twin alimentata dall'AI, la startup polacca sviluppa soluzioni per migliorare l'efficienza energetica, la resilienza climatica e la sostenibilità degli edifici e delle infrastrutture turistiche.

La startup vincitrice, selezionata da una giuria composta dai rappresentanti di Hospitality, Wmf - We Make Future, Trentino Sviluppo, Verona Agrifood Innovation Hub e Village for all - V4A, parteciperà alla prossima edizione di WMF - We Make Future festival, fiera internazionale certificata in programma a BolognaFiere dal 4 al 6 giugno 2025. Qui potrà presentare il proprio progetto nel corso delle iniziative e degli eventi dedicati al mondo dell’imprenditoria innovativa, di fronte a un pubblico internazionale che nella passata edizione ha registrato oltre 70.000 presenze da 90 Paesi, 700 espositori e +3.000 startup e open innovation stakeholder.