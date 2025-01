Malnutrizione in ambito oncologico: convegno a Mliano

La malnutrizione in ambito oncologico continua ad essere ancora troppo spesso sottostimata: infatti, la somministrazione dello screening nutrizionale e la valutazione dello stato nutrizionale non vengono effettuate sistematicamente e in modo omogeneo. A seguito dell’approvazione delle Linee di Indirizzo sulla nutrizione nel paziente oncologico a livello nazionale, alcune Regioni si sono già attrezzate per rispondere ai bisogni dei pazienti.

Sul tema è in programma l'evento scientifico "Nutrizione in ambito oncologico: innovazioni cliniche, normative e gestionali”, fissato per il 5 febbraio 2025, a Milano, presso l'Auditorium Testori del Palazzo Lombardia a partire dalle ore 14:30.

La giornata sarà articolata in due sessioni: 1) Contesto nazionale e sviluppi gestionali in Regione Lombardia, con interventi di esperti come Riccardo Caccialanza, direttore S.C. Dietetica e Nutrizione clinica, Fondazione Irccs Policlinico S. Matteo, Pavia (PV) e Paolo Pedrazzoli, direttore S.C. Oncologia, Fondazione Irccs Policlinico S. Matteo, Pavia (PV). 2) Tavole rotonde dedicate all'elaborazione di protocolli specifici e all'importanza strategica dei Pdta nutrizionali, con il contributo di clinici, accademici e rappresentanti istituzionali. L'evento rappresenta un'importante occasione per riflettere sull'importanza della nutrizione oncologica come parte integrante del percorso di cura e per promuovere una gestione multidisciplinare che metta il paziente al centro.

La malnutrizione rappresenta una condizione che colpisce una percentuale significativa dei pazienti oncologici, compromettendone non solo la qualità di vita ma anche l'efficacia delle terapie. Tuttavia, nonostante l'evidenza clinica dimostri come un approccio nutrizionale tempestivo e personalizzato possa migliorare l'esito delle cure, lo screening nutrizionale e la valutazione dello stato nutrizionale non vengono ancora effettuati in modo sistematico e uniforme nei percorsi oncologici.

Con l'approvazione delle Linee di Indirizzo sulla nutrizione nel paziente oncologico a livello nazionale, alcune Regioni, tra cui Regione Lombardia, hanno adottato strategie innovative, istituendo una Rete Regionale della Nutrizione Clinica. L'obiettivo è favorire un'omogeneità territoriale nell'approccio alla prevenzione, diagnosi e cura della malnutrizione nei pazienti oncologici, promuovendo protocolli integrati e standardizzati per una presa in carico completa.