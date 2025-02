Hospitality/2. Taglio del nastro con oltre 750 espositori

26% di nuove aziende, 160 speaker in più di 100 eventi, tra formazione e iniziative esperienziali, e un’importante partecipazione internazionale.

È stata inaugurata questa mattina, a Riva del Garda, la 49ª edizione di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, la più completa fiera internazionale in Italia per il settore HoReCa, organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, in programma al Quartiere Fieristico fino al 6 febbraio. Durante la quattro giorni, 9 padiglioni nei 45.000 mq raccolgono le ultime tendenze e una proposta completa del mondo dell’ospitalità e della ristorazione grazie alla presenza di oltre 750 espositori – con il 26% di nuove aziende - 160 speaker in più di 100 eventi, tra formazione e iniziative esperienziali, e un’importante partecipazione internazionale.

Tra le novità di questa edizione, il debutto del format H Experience, quattro iniziative esperienziali dedicate all’innovazione e all’accessibilità con la seconda edizione del progetto DI Ognuno, e AI Playground, un’area interattiva in cui è possibile esplorare il ruolo dell’intelligenza artificiale nel miglioramento dei processi aziendali.

La manifestazione ha preso ufficialmente il via con l’Opening Talk “Hospitality, The People Industry”, un momento di confronto che ha visto coinvolti importanti esponenti del mondo istituzionale, associativo e imprenditoriale. Al centro del dibattito il valore delle persone nell’industria dell’ospitalità e dell’accoglienza, in un’epoca in cui l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale stanno trasformando il settore.



Nel suo saluto introduttivo, Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi, ha sottolineato la portata globale della manifestazione, di come negli anni sia cresciuta ed evoluta fino ad ottenere, nel 2022, la certificazione di fiera internazionale. "Hospitality 2025 si presenta con numeri importanti: oltre 750 aziende espositrici, una rappresentanza completa di tutte le categorie del settore HoReCa e un focus sempre maggiore sull'internazionalizzazione - ha dichiarato. - Quest'anno accogliamo a Riva del Garda oltre 70 buyer selezionati da 20 diversi Paesi, grazie alla nostra intensa attività di scouting e alla collaborazione con l’Agenzia Ice. Un segnale concreto dell'attrattività della nostra fiera e delle opportunità di business che offre, un traguardo reso possibile anche grazie alle partnership strategiche che abbiamo stretto, sia a livello locale che nazionale. Collaborare con le realtà del territorio e con i partner di eccellenza è fondamentale, crea valore aggiunto per tutti i partecipanti e contribuisce a consolidare il ruolo di Hospitality come manifestazione leader nel settore”.

“Hospitality è la fiera che mette al centro le persone, The People Industry. L’HoReCa è un settore che vive di relazioni e innovazione”, ha dichiarato Alessandra Albarelli, direttore generale di Riva del Garda Fierecongressi. “In questo segmento non è solo una questione di tecnologia, ma di rendere il lavoro delle persone più semplice, veloce ed efficace. Oggi, i professionisti dell’ospitalità affrontano sfide quotidiane legate alla gestione del tempo, alla qualità del servizio e alla soddisfazione dei clienti. L'adozione di soluzioni innovative, come sistemi di gestione intelligenti, piattaforme digitali per la prenotazione e il monitoraggio degli ordini, può davvero fare la differenza contribuendo anche a creare un ambiente di lavoro più dinamico, con maggiore agilità e competenza. Digitalizzazione e l’utilizzo di strumenti AI based permettono di ridurre gli errori, ottimizzare le risorse alleggerendo il carico di lavoro e offrire un'esperienza più fluida e gratificante sia per chi vi lavora che per il cliente".