"Festeggia con Despar": al via concorso per il 65°

Nel 2025 Despar festeggia l’anniversario dei 65 anni di presenza in Italia, un compleanno speciale che l’Insegna ha scelto di celebrare con il concorso nazionale “Festeggia con Despar”, un’iniziativa che coinvolge tutte e sei le società che fanno parte del consorzio Despar Italia.

Il concorso permetterà di vincere ogni giorno 65 Gift Card del valore di 50 euro e di partecipare alle estrazioni del super premio finale, una Fiat 600 Hybrid, e de «La squadra del cuore» che mette in palio sei super spese in gift card dal valore di 4.500 euro ciascuna, una per ogni società del consorzio.

Il concorso, attivo su tutto il territorio nazionale nei punti vendita aderenti all’iniziativa, ha come protagoniste le 17 linee di prodotti a marchio dell’Insegna e rappresenta l’occasione per valorizzare e raccontare l’offerta Mdd Despar che, grazie ai valori di qualità e convenienza che la caratterizzano, da sempre rappresenta uno dei tratti distintivi dell’Insegna.

Dal 5 febbraio al 4 marzo 2025, infatti, i clienti che effettueranno una spesa uguale o superiore a 15 euro in cui è incluso almeno un prodotto a marchio delle 17 linee Mdd nazionali, potranno partecipare al concorso a premi con vincita immediata, oltre che alle estrazioni finali.

Per partecipare al concorso, i clienti dovranno registrarsi sul sito https://festeggiacondespar.desparitalia.it/pre-apertura e caricare i dati dello scontrino. Ogni 15 euro di spesa e un prodotto firmato Despar acquistato, il cliente avrà diritto ad una giocata. Basterà poi cliccare sul pulsante “Gioca” per scoprire immediatamente l’esito della partita per il concorso Instant Win. Le giocate non vincenti parteciperanno, invece, alle estrazioni del super premio finale e de «La squadra del cuore». I clienti del socio Despar Nord che opera in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lombardia potranno partecipare al concorso direttamente attraverso l’App Despar Tribù con le stesse modalità di registrazione e gioco.

In palio per il concorso Instant Win ci sono ogni giorno 65 Gift Card del valore di 50 euro che saranno spendibili nei punti vendita dell’Insegna secondo le modalità definite da ciascun socio e consultabili nel regolamento del concorso.Al termine del concorso, inoltre, tutte le giocate non vincenti potranno partecipare all’estrazione finale che assegnerà ad un fortunato vincitore il super premio finale, una Fiat 600 Hybrid. Tutte le giocate non vincenti, inoltre, parteciperanno all’estrazione finale de “La Squadra del Cuore” dove in palio ci sono 6 super spese in gift card dal valore di 4.500 euro ciascuna. Al momento della registrazione, ogni cliente dichiarerà il proprio punto vendita preferito determinando la propria «Squadra del cuore» (Despar Nord, Despar Nord Ovest, Despar Centro Sud, Despar Sardegna, Despar Sicilia, Despar Messina): si formeranno un totale di 6 squadre, una per ogni socio del Consorzio. Per ogni «Squadra» ci sarà un’estrazione tra le giocate non vincenti che porterà all’assegnazione della super spesa in gift card da 4.500 euro.

Il concorso “Festeggia con Despar!” sarà promosso attraverso un piano di comunicazione integrato che toccherà i principali touch point, dalla comunicazione in-store, al volantino ai canali social, per rafforzarne la diffusione e la partecipazione. Il concorso sarà inoltre promosso nel nuovo flight di comunicazione della campagna “Casa Despar” con un codino promozionale dedicato all’interno dello spot che sarà on air in TV, sui canali Rai, Mediaset e su Sky on Demand, e sulle principali emittenti radiofoniche dal 16 febbraio al 1° marzo.

“Quest’anno la nostra insegna festeggia i 65 anni di presenza in Italia, un compleanno importante che è l’occasione per celebrare i traguardi raggiunti a livello di business, ma anche il legame di fiducia che ci unisce ai nostri clienti", ha commentato Ombretta Putzu, Responsabile Marketing e Comunicazione di Despar Italia. "Per questo abbiamo scelto di promuovere un concorso nazionale che coinvolge tutti i nostri soci e i punti vendita sul territorio italiano, rendendo protagonista del gioco la marca privata che, con i suoi valori di qualità e convenienza, da sempre rappresenta il tratto caratteristico di Despar”.