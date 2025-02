Mele. Consorzio Vog compie 80 anni

Il 2025 segna un anniversario importante per VOG – Home of apples: 80 anni dedicati all’origine, all’expertise, alla sostenibilità e allo sviluppo di prodotti e marchi per fare crescere il comparto mela. Una nota, in occasione di Fruitlogistica a Berlino, spiega che le celebrazioni di questo grande traguardo si svolgeranno nell’arco di tutto il 2025, seguendo il parallelismo con quanto avviene nel lavoro dei campi: seminare (il passato), allevare (il presente) e raccogliere (il futuro). La prima tappa di questo racconto è stata a Fruit Logistica, dove il Consorzio ha ripercorso la sua lunga storia, attraverso i passi che l’hanno portato a diventare una delle realtà melicole più importanti in Europa, e a porre le basi per un futuro di sviluppo per tutto il settore ortofrutticolo.

VOG nasce nel 1945, in un contesto difficile per i melicoltori che già da tempo avevano trovato nell’Alto Adige- Südtirol un luogo ideale per la produzione di mele. L’immediato dopoguerra vede un’economia europea in rovina, mercati persi e una concorrenza crescente. Ecco perché il settore frutticolo altoatesino decide di unire le forze e fondare il Consorzio delle Cooperative Ortofrutticole dell'Alto Adige (VOG). Oggi, con una produzione di 550 mila tonnellate di mele all’anno da agricoltura integrata e biologica e un assortimento di oltre 20 varietà e brand commercializzate in oltre 70 paesi, VOG è una delle realtà principali del settore.

“La ricerca di soluzioni innovative e coraggiose è nel DNA di VOG fin dai suoi esordi – spiega Walter Pardatscher, Direttore di VOG – Nel corso dei suoi 80 anni il Consorzio ha sempre portato avanti una visione orientata al miglioramento continuo e alla crescita, dal lavoro dei melicoltori nei campi, alle attività di selezione, stoccaggio e confezionamento, fino alla commercializzazione. Oggi siamo onorati di guardare al futuro forti di questa esperienza, e continuare ad affrontare con lo spirito delle origini le nuove sfide e le opportunità che arrivano dai mercati”.

“VOG ha l’onore, ma anche la grande responsabilità, di essere un protagonista dello sviluppo della mela sul territorio e in tutta Europa – aggiunge Pardatscher – Per questo, dal 2022 ci presentiamo come Home of apples, la casa in cui trovare origine, expertise e sostenibilità, che sono alla base dei nostri prodotti e marchi. Siamo pronti a proseguire nei prossimi anni il nostro impegno per fare crescere la categoria, soddisfare i consumatori e garantire il successo ai nostri oltre 4.000 melicoltori”.