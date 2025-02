Beer&Food Attraction 2025: il ruolo imprescindibile delle carni

Il progetto In Europe we care for Beef, promosso da Aop Italia Zootecnica e finanziato dall'Unione Europea, parteciperà alla prossima edizione di Beer&Food Attraction, la fiera di riferimento per il settore Out of Home, che si terrà presso il quartiere fieristico di Rimini dal 16 al 18 febbraio 2025. Il progetto sarà presente nel Padiglione A1 - Stand 050, con un programma di degustazioni, incontri e approfondimenti dedicati alla qualità, tracciabilità e sostenibilità della carne bovina.

Come nei punti vendita, anche nell’ambito della ristorazione fuori casa è fondamentale sapere quale carne si sta consumando e conoscerne la storia e l’origine. Per questo, In Europe we care for Beef si impegna a informare i consumatori, i distributori e i rappresentanti del settore Ho.Re.Ca. sulla qualità delle carni prodotte secondo i disciplinari Sqnz (Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia), che garantiscono sicurezza e tracciabilità. Un aspetto centrale del progetto è la valorizzazione del marchio Consorzio Sigillo Italiano, già presente in alcune catene della Gdo, con l’obiettivo di estendere questo approccio anche alla ristorazione.

Una delle missioni del progetto è infatti garantire che i clienti dei ristoranti possano consultare i menù e trovare informazioni chiare sull’origine della carne servita. Questo non solo migliorerebbe l’esperienza gastronomica, ma risponderebbe alla crescente domanda di tracciabilità e consapevolezza alimentare, rendendo ogni scelta a tavola più informata e sostenibile.

Lunedì 17 febbraio, presso lo stand del progetto, alle ore 11:00 si terrà una conferenza stampa, mentre alle ore 12:00 avrà luogo un workshop dedicato al Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia. Durante gli incontri verranno approfonditi tre aspetti fondamentali del progetto di valorizzazione della carne bovina certificata. Il primo tema trattato sarà la qualità, elemento essenziale per garantire un prodotto sano e sicuro. Seguirà un focus sul benessere animale, con un’attenzione particolare alle pratiche di allevamento in ambienti protetti e controllati. Infine, verrà affrontato il tema della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, per evidenziare come il settore possa essere responsabile e orientato al futuro, nel rispetto delle persone, dell’ambiente e della redditività della filiera.

Nello stand sarà inoltre presente una novità per i visitatori: un totem touch interattivo con un questionario e un edugame dedicato al mondo della carne. Un'esperienza coinvolgente e formativa che permetterà di approfondire in modo dinamico e divertente le tematiche della qualità e della sostenibilità della carne bovina.

La partecipazione del progetto a Beer&Food Attraction sarà un’opportunità unica per confrontarsi con esperti del settore e scoprire come garantire ai consumatori trasparenza e sicurezza anche nella ristorazione.