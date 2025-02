Trust Your Taste fa tappa all'istituto alberghiero "Virtuoso" di Salerno

Si è tenuto oggi presso l’Ipseoa "Roberto Virtuoso” di Salerno, l’incontro di Trust Your Taste, il progetto di formazione promosso da Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, in collaborazione con l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto e Re.Na.I.A. (Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri), e che coinvolgerà alcuni istituti alberghieri in tutta Italia.

La quinta tappa di questo tour formativo ha visto salire in cattedra Tiziana Formisano, responsabile ufficio stampa di Assica che ha spiegato agli studenti che “attraverso questo progetto, nel triennio dal 2024 al 2027, oltre 700 studenti avranno l’opportunità di scoprire, direttamente dai professionisti del settore, il mondo dei salumi e della carne suina, grazie ai contenuti della campagna europea “Trust Your Taste, Choose European Quality”. L'iniziativa punta a sensibilizzare le nuove generazioni di futuri chef e professionisti della ristorazione sull'eccellenza dei prodotti europei, con un'attenzione particolare alla tracciabilità, all’etichettatura, ai valori nutrizionali e alla sostenibilità”.

Elisabetta Bernardi, nutrizionista e docente dell’Università di Bari, ha invece smascherato le tante fake news che ci sono in ambito alimentare: “Sfatare i falsi miti alimentari è fondamentale per una corretta educazione nutrizionale. Ad esempio, gli spinaci non sono tra le migliori fonti di ferro, poiché la loro forma non eme è poco biodisponibile. Anche il consumo moderato di carne e salumi non è dannoso per la salute se inserito in una dieta bilanciata. Un altro mito diffuso riguarda le proteine: mangiarne in eccesso non aumenta automaticamente la massa muscolare, che dipende anche dall’allenamento, ma le proteine sono utili per preservare la massa muscolare”.

“Le fonti proteiche comprendono alimenti di origine animale e vegetale. Carne e salumi, pesce, uova e latticini forniscono proteine ad alto valore biologico, contenenti tutti gli aminoacidi essenziali. Sono alimenti altamente efficienti. Per questo sono presenti nella piramide della dieta mediterranea, che non esclude alcun alimento, ma tutti devono essere assunti nelle giuste proporzioni” ha concluso Bernardi.



Gli chef Ambasciatori del Gusto Gaetano e Pasquale Torrente hanno invece preparato i “saltimbocca di tonno al prosciutto crudo”. “Abbiamo scelto il tonno - considerato il maiale del mare – perché è un prodotto molto legato al nostro territorio. L’abbinamento con il prosciutto crudo permette a questo piatto di essere bilanciato nei sapori, una delle regole fondamentali per la riuscita di un buon piatto. Si devono creare piatti delicati, invitanti e che esaltino gli aromi di tutti gli ingredienti. Infatti, nel caso di un piatto a base di pesce e salumi, nessuno dei due alimenti deve coprire con il suo sapore l’altro, ma devono invece combinarsi in maniera raffinata”, ha affermato Pasquale Torrente.



Il progetto fa tappa in diverse città d’Italia dove ogni volta si avvicendano Ambasciatori del Gusto e anche professionisti del mondo alimentare diversi che però affrontano sempre argomenti di rilievo per offrire ai ragazzi un’esperienza formativa unica, che fonde conoscenza del prodotto e creatività culinaria.