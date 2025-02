Tosca-Eccellenze Toscane: "Special Edition" con la Finocchiona Igp

Il 2025 si apre con una novità che celebra il decimo anniversario del Consorzio della Finocchiona Igp: l'arrivo delle "Special Edition" di Tosca – Eccellenze Toscane, schiacciate uniche create per rendere omaggio a questo importante traguardo. La nuova iniziativa prevede quattro schiacciate speciali, una per ogni stagione, pensate per valorizzare la Finocchiona Igp e gli ingredienti di stagione che la accompagneranno.

"Le schiacciate Special Edition con la Finocchiona Igp rappresentano non solo un tributo al nostro decimo anniversario, ma anche un viaggio nel gusto che punta a esaltare la versatilità della Finocchiona Igp in abbinamenti unici e inaspettati," ha dichiarato Alessandro Iacomoni, presidente del Consorzio Finocchiona Igp. "Grazie alla collaborazione con Tosca – Eccellenze Toscane, abbiamo voluto offrire al pubblico un percorso gastronomico che si rinnova ad ogni stagione, raccontando la storia e il legame con il nostro territorio".

Le schiacciate "Special Edition" saranno protagoniste per tutto il 2025, con una proposta per ogni stagione che coniugherà la tradizione toscana alla creatività contemporanea, grazie alla cura nella scelta degli ingredienti. La prima schiacciata chiamata “Puccini” sarà disponibile già dal 15 febbraio in tutti le schiacciaterie di Tosca e darà il via a un anno ricco di gusto e sorprese.

“Per celebrare i dieci anni del Consorzio della Finocchiona, noi di Tosca Eccellenze Toscane siamo orgogliosi di presentare quattro esclusive Special Edition di schiacciate che valorizzano la Finocchiona con ricette uniche e sorprendenti. Questa iniziativa non solo festeggia un traguardo importante per il Consorzio, ma rafforza ulteriormente la nostra collaborazione con le Eccellenze Toscane, come appunto la Finocchiona, simbolo della nostra tradizione gastronomica. Siamo entusiasti di poter celebrare insieme questo anniversario con nuove creazioni che portano in tavola tutta la qualità e l'autenticità dei sapori toscani. Per noi Tosca costituisce un progetto che ha come obiettivo consolidare un format che poggi su fondamenta solide, in cui la qualità è garantita dai consorzi, perché crediamo fermamente che solo attraverso standard rigorosi si possa offrire un prodotto che rispetti le aspettative dei consumatori e valorizzi il nostro territorio", afferma Pietro Nicastro, Founder&Ceo di Tosca Eccellenze Toscane.

Le ricette delle quattro schiacciate saranno svelate di volta in volta sui canali social, in concomitanza con il cambio di stagione, per offrire sempre proposte nuove e in linea con i gusti del periodo. L'iniziativa rappresenta una celebrazione della cultura gastronomica toscana, portando in tavola sapori autentici e abbinamenti ricercati.

Per maggiori informazioni sull'iniziativa e per scoprire le schiacciate "Special Edition" durante l'anno, visita i canali social network di “Tosca – Eccellenze Toscane” e del Consorzio di Tutela della Finocchiona Igp.