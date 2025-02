La Liguria alla Bit conferma la vocazione turistica "tutto l'anno"

Il turismo ligure si affaccia al nuovo anno tra innovazione, autenticità ed esperienze su misura per ogni viaggiatore. È quanto emerso dalla presentazione della Regione presso lo stand in BIT, la Borsa internazionale del Turismo, in corso a Milano fino a stasera alla fiera di Rho. L’incontro, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali di tutta la regione e stakeholder del settore, ha messo in luce non solo il valore strategico della Liguria come destinazione turistica, ma anche le nuove iniziative per il 2025: una programmazione pensata per attrarre visitatori 365 giorni l’anno, con un’offerta che spazia dal turismo sportivo a quello culturale, dall’enogastronomia ai percorsi esperienziali.

Ben 23 gli operatori del turismo presenti allo stand di 330 mq, dove un gigantesco “smartphone” ha catturato l’attenzione dei visitatori, proiettando immagini e video immersivi che raccontano una Liguria autentica e piena di sorprese. Il design verticale dello spazio, con colorate icone stilizzate che rappresentano le peculiarità regionali, dal pesto alle sdraio, dalle canoe alle specialità gastronomiche, conferma la volontà di proporre un’esperienza davvero sorprendente, dinamica e coinvolgente.

Alla BIT 2025 non sono mancati i momenti di degustazione delle eccellenze gastronomiche del territorio, con la Cooperativa Mitilicoltori Spezzini e Associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri, protagonisti del light lunch di questa mattina. Per tutta la durata dell’evento, inoltre, buyer e pubblico potranno ancora degustare la Focaccia di Recco col Formaggio del Consorzio, oltre a scoprire le proposte dei bartender di Genova Gourmet, grazie alla partnership con la Camera di Commercio di Genova.

“Per il 2025 continueremo nelle politiche di destagionalizzazione e di promozione di tutto il territorio regionale dalla costa all'entroterra, dalle località balneari ai borghi montani -ha spiegato Luca Lombardi, assessore al Turismo di Regione Liguria, davanti alla platea di operatori, buyer e giornalisti di settore-. In secondo luogo, svilupperemo le Dmo (Destination management organization): organismi, sostenuti e incentivati dalla Regione, che dovranno offrire ai territori gli strumenti per una gestione professionale di tutto il processo migliorando la sinergia tra attori pubblici e privati e rendendo più efficace la promozione sia a livello nazionale che internazionale. Queste attività saranno coordinate attraverso la Dms (Destination management system): un sistema tecnologico volto alla promo-commercializzazione dei prodotti turistici condiviso con strutture ricettive, tour operator, agenzie di viaggio ed operatori per i servizi turistici. Terzo punto il turismo accessibile ed inclusivo: un tema molto sensibile per il quale la Regione Liguria si è da sempre dimostrata molto attenta. A tal proposito meritano menzione la ‘Guida Mare Accessibile’, che verrà realizzata anche nel 2025, e la sezione ‘Liguria Accessibile’ del sito lamialiguria.it”.

“Genova, unica meta italiana ad esser stata insignita del titolo di Best in Travel 2025 da parte di Lonely Planet, si sta confermando come destinazione sempre più apprezzata dai turisti di tutto il mondo e i numeri ed il trend in costante crescita ne sono la dimostrazione", afferma Alessandra Bianchi, assessore al Turismo del Comune di Genova.

Nuove rotte per il turismo

La Spezia

Con il claim “Always different”, La Spezia si presenta con un’offerta che coniuga mare, cultura, enogastronomia e la grande vocazione della città per il commercio. La città è inoltre tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027.

Savona

È proiettata verso il 2027 e si immagina come hub culturale del nord ovest in grado di generare nuovi flussi turistici e un positivo impatto economico sull’intera provincia. Un percorso su più livelli già iniziato, tra cantieri, collaborazioni, nuove strategie e azioni concrete. Una città viva da scoprire, segnalata come “Città Italiana Outlook” secondo Artribune, tra storia, tradizione ceramica, mare, crociere, enogastronomia ed eventi. Savona è candidata a capitale italiana della cultura 2027.

Imperia

Si prepara a una trasformazione senza precedenti, puntando su diversi grandi progetti per rilanciare il turismo e l’economia locale. Il rinnovamento del porto turistico, insieme alla realizzazione della pista ciclabile e all'introduzione di nuove tecnologie per il trasporto locale, stanno rendendo la città sempre più attrattiva e connessa al suo territorio. Con uno sviluppo continuo, Imperia si conferma come una meta promettente della Riviera.