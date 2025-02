Sana Food: edizione 2025 in parallelo con Slow Wine Fair

Si avvicina l’appuntamento con Sana Food, il nuovo format espositivo di BolognaFiere, nato per rispondere alle esigenze del mondo del biologico e del naturale. In programma dal 23 al 25 febbraio 2025 nel Quartiere fieristico di Bologna, Sana Food porta al centro della scena le più attuali dinamiche di consumo, a partire dalla domanda di prodotti sani e sostenibili, e si rivolge ai professionisti dell’Horeca e del retail specializzato, approfondendo soluzioni e temi di rilevanza sociale e ambientale.

Sana Food è organizzata da BolognaFiere in collaborazione con FederBio, Demeter, V Label Italia, Aita, con il patrocinio del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Regione Emilia- Romagna, del Comune di Bologna e della Camera di Commercio di Bologna, e con il supporto di Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e di Eco-Bio Confesercenti Bologna. La manifestazione si svolge in concomitanza con la quarta edizione della Slow Wine Fair, la rassegna dedicata al vino buono, pulito e giusto, promossa da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food.

"Sana Food nasce nel solco dell’eredità di Sana per offrire alle imprese del food service e dell’Horeca soluzioni innovative, in sintonia con un mercato in evoluzione", ha dichiarato Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere. "La manifestazione si pone come hub di confronto e di crescita per l’intera business community, chiamata a ripensare il ruolo dell’alimentazione fuori casa in chiave più responsabile e sostenibile. BolognaFiere promuove questo progetto, nell’intento di favorire un mercato in cui l’origine degli alimenti, la qualità e il benessere delle persone e degli animali, come pure la tutela dell’ambiente siano centrali per produttori e consumatori. La contemporaneità con Slow Wine Fair rafforza il valore del format, offrendo agli operatori nuove opportunità di networking e approfondimento sui trend del settore".

"L’incremento del biologico, sia nei consumi domestici che nel fuori casa, riflette un crescente interesse verso scelte alimentari sostenibili e salutari che tutelano l’ambiente e la biodiversità, e contribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici", osserva Maria Grazia Mammuccini, presidente di FederBio. "In questo contesto, la prima edizione di Sana Food, che si tiene insieme a Slow Wine Fair, orientata in particolare al canale Horeca, può rappresentare un’opportunità strategica per il biologico, soprattutto per le piccole e medie aziende, che uniscono in molti casi la produzione bio con il recupero di prodotti tradizionali del territorio, o come per il vino, con la denominazione di origine".

"La manifestazione ospiterà anche la settima edizione di Rivoluzione Bio, che rappresenta ormai un appuntamento fondamentale per fare il punto sul settore, coinvolgendo le istituzioni e le organizzazioni degli operatori di tutta la filiera. Un’occasione importante, quindi, per valorizzare il biologico e favorire un cambio di paradigma nel modo di produrre e consumare cibo, anche attraverso i circuiti della ristorazione collettiva, che può svolgere un ruolo fondamentale nell’educazione alimentare e nella promozione di stili alimentari sani e sostenibili. L’Italia si conferma un Paese-guida nella transizione agroecologica, con un quinto dei terreni agricoli coltivati a biologico, 2,46 milioni di ettari, e una Sau del 20%, quasi il doppio della media europea. Per sostenere tale leadership", conclude Mammuccini, "è cruciale che tutti gli attori del settore operino in rete, con sistemi organizzati lungo l’intera filiera, per raggiungere gli obiettivi strategici indicati nel Green Deal per il biologico”.