Franchi Umberto Marmi, 2024 in crescita

L'azienda è punto di riferimento per l'architettura mondiale, anche per le forniture nell'hotellerie di lusso e nelle forniture di marmi per le cucine.

Franchi Umberto Marmi, azienda leader del made in Italy a livello internazionale nel settore della lavorazione e della commercializzazione del pregiato marmo di Carrara, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha reso noti i dati di bilancio preconsuntivi relativi al 2024. L'anno si è chiuso con ricavi consolidati al 31 dicembre 2024 a 79,8 milioni di Euro in rialzo dell'8% rispetto a 73,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2023. Un incremento, sottolinea il comunicato ufficiale, "pari a circa 5,9 milioni di Euro ottenuto grazie principalmente alle vendite in Nord America e in Australia".

In particolare, al 31 dicembre 2024 i ricavi realizzati in Emea hanno raggiunto 42,8 milioni di Euro, in flessione del 6% rispetto allo stesso periodo del 2023, rappresentando il 54% del totale ricavi dell’esercizio 2024. L’Italia ha realizzato ricavi per 30 milioni di Euro, in leggera crescita rispetto ai 29,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2023, confermandosi comunque "la prima destinazione geografica di sbocco, contribuendo al 38% dei ricavi dell’esercizio".

Il fatturato totale in Nord America al 31 dicembre 2024 ha toccato 15,3 milioni di Euro, in significativo aumento (+64%) rispetto ai 9,3 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2023 (19% del totale ricavi dell’esercizio 2024). I ricavi totali conseguiti in Asia nell’esercizio 2024 sono stati pari a 14,9 milioni di Euro, in flessione rispetto a 16,2 milioni di Euro nello stesso periodo del 2023. In Australia il giro d'affari 2024 è stato in crescita del 223% rispetto allo stesso periodo del 2023 a 5,5 milioni di Euro, rispetto a 1,7 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2023: la regione, sottolinea la nota, "contribuisce al 7% del totale ricavi dell’esercizio, rappresentando la quarta destinazione più rilevante".

La nota segnala, infine, i risultati conseguiti in Africa con ricavi consolidati per circa 900 mila Euro, in crescita del 52% rispetto allo stesso periodo del 2023, e in Sud America con ricavi consolidati per circa 500 milai Euro, in flessione del 37% rispetto allo stesso periodo del 2023. Le due aree, aggiunge la nota, "rappresentano congiuntamente il 2% del totale ricavi dell’esercizio 2024". Il prossimo 27 marzo 2025 il consiglio di amministrazione della società si riunirà per l’approvazione dei dati complessivi di bilancio, bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

Master in Architettura nello showroom di Carrara

Nei giorni scorsi si è tenuto preso l’headquarters di FUM a Carrara l’evento di lancio del corso di alta formazione organizzato con YACademy: contestualmente sono stati ufficialmente inaugurati gli spazi della FUM Academy nell'adiacente location di Interninow. L’unità dell’azienda, progettata e coordinata da Natascia Bascherini, è preposta alle attività di formazione e di divulgazione dei valori intangibili della pietra naturale e di Carrara. Già predisposto per l’Academy un calendario di open day formativi e di incoming dedicati ad architetti e professionisti del progetto che saranno guidati dall’Architetto Davide Biselli.

A partire dalla mattinata di venerdì 7 febbraio sono state pianificate una serie di attività per dare il via ai lavori, coinvolgendo in prima battuta un gruppo di studenti attualmente impegnati in un diverso corso post laurea di YAC. Il tema del Master 2025 (un'assoluta novità) è il ruolo del progettista in relazione all’architettura spirituale pere un Master in “Spiritual Architecture”.

Gli studenti, venti in tutto e di provenienza internazionale, avranno accesso al corso dopo essere stati selezionati da un comitato composto da architetti che fanno parte di alcuni degli studi più importanti al mondo: Giulio Rigoni di Big Bjarke Ingels group, Dagur Eggertsson di Rintala Eggertsson Architects, Giuseppe Zampieri di David Chipperfield Architects Milano e Paolo Cresci di Arup. Il corso si compone di 82 ore di didattica frontale e 32 di laboratorio per approfondire il tema centrale del Master e sviluppare questioni compositive e tecniche essenziali al consolidamento del bagaglio di competenze necessarie alla progettazione di spazi non esclusivamente sacri, ma anche espositivi, culturali e luxury, nei quali però la componente immateriale, percettiva ed emozionale risulti amplificata al massimo livello.