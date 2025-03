Franchi Umberto marmi, tourné a Riyad e in Cina

Franchi Umberto Marmi ha partecipato a due fiere importanti. Una, la Big 5 Construct Saudi 2025 a Riyad svoltasi dal 24 al 27 febbraio; l'altra, la China Xiamen international stone fair 2025, svoltasi dal 16 al 19 marzo scorso a Xiamen, città sub-provinciale nel sud-est del Fujian, accanto allo Stretto di Taiwan.

Il team di gestione della FUM, azienda di Carrara (MS) punto di riferimento per l'architettura mondiale, anche per le forniture nell'hotellerie di lusso e nelle forniture di marmi per le cucine, ha partecipato a entrambi gli eventi per discutere e scambiare opinioni sulle ultime tendenze del settore: in quanto piattaforme chiave per lo scambio di affari e le collaborazioni industriali, queste fiere rappresentano due degli eventi più significativi nel mondo della pietra naturale e dei settori tecnologici correlati.

Franchi Umberto Marmi ha esposto le migliori selezioni di marmo dell'azienda e ha avuto modo di conoscere le ultime tendenze del settore in due regioni in rapido sviluppo. Il Big 5 Construct Saudi di Riyadh è l'evento leader per il settore delle costruzioni. Durante la seconda settimana, dal 24 al 27 febbraio, la fiera si è concentrata su “Trasformare i progetti dall'allestimento ai servizi”. Questa iniziativa offre l'opportunità di esplorare il mercato delle costruzioni in Arabia Saudita e di entrare in contatto con controparti qualificate, soprattutto in considerazione del crescente ruolo di leadership del Paese nella regione Mena, guidato dall'ambizioso programma Saudi Vision 2030, che comprende iniziative volte a modernizzare e sviluppare l'Arabia Saudita.

La China Xiamen International Stone Fair 2025 si tiene ogni anno a Xiamen, nella provincia del Fujian, e attira partecipanti da tutto il mondo, tra cui espositori, acquirenti, esperti del settore e visitatori. La fiera ha offerto un'ampia esposizione di prodotti e servizi relativi alle pietre naturali, tra cui diversi tipi di marmo, travertini, graniti, quarziti, ardesie e altre pietre preziose, oltre a macchinari, attrezzature e tecnologie per la lavorazione della pietra.

“Siamo lieti di aver partecipato a queste due fiere, che sono eventi chiave per i settori del marmo e delle costruzioni -spiega il general manager Carlo Varni-. La nostra partecipazione è sempre un'importante occasione per mostrare l'eccellenza del marmo italiano e il nostro impegno nella continua innovazione. Sia il mercato asiatico che quello saudita sono estremamente strategici per la crescita della nostra azienda e siamo pronti a rafforzare le relazioni commerciali e a sviluppare nuove opportunità di business. Si tratta di regioni in rapida espansione che devono essere selezionate ed esplorate con attenzione. Ci aspettiamo di continuare a partecipare a fiere ed eventi di settore di alto livello come questi, che ci permettono di consolidare la nostra presenza e un'innegabile riconoscibilità globale”.

Il 2024 di Franchi Umberto Marmi si è chiuso con ricavi consolidati al 31 dicembre 2024 a 79,8 milioni di Euro in rialzo dell'8% rispetto a 73,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2023 (leggi notizia EFA News