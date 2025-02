"Casa Despar": dal 16 febbraio il nuovo flight della campagna

Despar torna in comunicazione con il nuovo flight della campagna di comunicazione “Casa Despar” che sarà on air dal 16 febbraio al 1° marzo con un media mix articolato che coinvolge TV, radio, piattaforme online e canali social. Lo spot torna in onda in TV per due settimane consecutive in formato da 15’’ sulle reti Rai e Mediaset, con circa 600 passaggi durante i programmi più seguiti del palinsesto, e sul Nove. Al mezzo televisivo tradizionale si aggiungono le TV connesse, oltre che il mondo degli online video e delle piattaforme on demand.

La campagna sarà poi diffusa sui canali social con un’attività di sponsorizzazione su Facebook e Instagram. Dal 23 febbraio al 1° marzo, infine, lo spot “Casa Despar” torna sulle principali emittenti radiofoniche nazionali con oltre 650 passaggi. Lo spot mette al centro del racconto i tratti caratterizzanti dell’Insegna, umanizzando, in una coppia di opposti che solo i prodotti Despar riescono a mettere d’accordo nel momento della spesa, i valori distintivi di Despar, Qualità e Convenienza, in una narrazione che si sviluppa attraverso un tono di voce ironico e coinvolgente che ricalca lo stile delle sit-com italiane.

Elemento chiave del concept della campagna è il racconto del prodotto a marchio Despar, tratto distintivo dell’offerta nella quale il cliente trova il perfetto equilibrio tra qualità e convenienza. Un messaggio che viene ulteriormente ribadito, all’interno dello spot TV, attraverso un codino che racconta la promozione su un paniere di prodotti della linea a marchio Despar attiva nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar di tutta Italia fino al 1° marzo.

Nel codino promozionale, inoltre, uno spazio è dedicato al Grande Concorso “Festeggia con Despar”, un’iniziativa con cui l’Insegna celebra i 65 anni di presenza in Italia. Fino al 4 marzo in tutti i negozi aderenti all’iniziativa, i clienti potranno partecipare al concorso e vincere ogni giorno una delle 65 gift card da 50 euro in palio. Con le giocate non vincenti, i clienti parteciperanno alle due estrazioni finali: una Fiat 600 Hybrid e 6 super spese in gift card dal valore complessivo di 4.500 euro.

Guarda i video della campagna Casa Despar: