San Valentino, rincari record

Gli italiani che si apprestano a festeggiare San Valentino dovranno mettere in conto una serie di rincari per i beni e i servizi tipici della ricorrenza. Tra regali, viaggi e cene al ristorante la spesa degli italiani per San Valentino supererà quest’anno quota 2 miliardi di euro, con un incremento medio pro capite del +7,5% rispetto al 2024. Lo afferma il Codacons, che segnala sensibili rialzi dei prezzi in alcuni comparti.

Il record dei rincari spetta ai gioielli i cui prezzi, in base agli ultimi dati ufficiali dell’Istat, aumentano del +17,3% su anno. Pesantissimi, secondo il Codacons, anche gli incrementi per cioccolatini e prodotti a base di cioccolato, immancabili come regalo di San Valentino, che proseguono la corsa al rialzo e aumentano del +9,2%.

Non va meglio alle coppie che decideranno di trascorrere fuori casa il 14 febbraio: i pacchetti vacanza rincarano in media del 13,5%, i voli internazionali del 4,6% (+3,3% i nazionali), gli alberghi del 3%. Per i ristoranti le tariffe salgono in media del +3,1%, con la spesa complessiva per le cene romantiche che si attesterà attorno a 300 milioni di Euro, mentre per fiori e piante prezzi su in media del 2,3%.













