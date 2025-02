Agea-Agecontrol: sistema controlli sfida le frodi agricole

La formazione degli ispettori preposti ai controlli in agricoltura è stata al centro di un incontro promosso a Roma da Agea insieme con Agecontrol. La giornata di lavori ha visto alternarsi le relazioni di esponenti istituzionali e dei direttori rispettivamente di Agea e Agecontrol oltre agli interventi tecnici dei dirigenti delle due agenzie. Il filo conduttore è stato l’accento posto sulle nuove tecnologie, viste da molteplici punti di vista e tutte direzionate ad enfatizzare la portata sia gestionale sia operativa delle nuove applicazioni.

Donato Monaco, vicecapo Gabinetto vicario del ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha marcato la necessità di operazioni congiunte: il riferimento è stato la Cabina di Regia voluta dal Ministero e in continuo work in progress come organismo di scambio informativo delle attività di controllo: facilitare lo scambio di dati e comunicare al consumatore l’applicazione di controlli all’avanguardia, radicati e sistemici. In questo modo si garantisce la possibilità di scelte consapevoli su prodotti “sani”.

Di evoluzione tecnologica ha parlato anche Salvatore Carfì, direttore Area Coordinamento di Agea, rimarcando come l’Agenzia abbia messo a terra un sistema tecnologicamente avanzato in termini di antifrode. Un utilizzo integrato del sistema Arachne – messo a disposizione dall’Unione Europea nei confronti di tutti i Paesi membri – con la piattaforma Sas che sta dando ottimi risultati e che ha già visto il plauso della DGAgri (Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione Europea): la strategia italiana è stata indicata come modello di riferimento e lo scorso mese è stato affidato ad Agea il coordinamento degli indicatori di rischio di Arachne per i 26 Stati membri dell'Unione Europea.

“Agecontrol sta vivendo in questa fase una terza vita, perché grazie all’intervento legislativo voluto dal ministro Lollobrigida e dal direttore Agea Fabio Vitale, proprio con la legge 112 dell’agosto 2023 sono state attribuite ad Agecontrol una serie di competenze sulla vigilanza e il contrasto delle frodi in agricoltura. Oggi possiamo contare su una forza ispettiva di circa 140 unità, stiamo svolgendo una serie di attività di controllo proprio sulle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi, quindi sia sul mercato interno che sull’import e sull’export”. Così Lorenzo Giachini, amministratore unico di Agecontrol, che ha evidenziato come l’interlocuzione istituzionale porti a sviluppi integrati non solo di attività di gestione ma più propriamente di sviluppo di prospettive congiunte.

In chiusura dei lavori, il direttore di Agea Vitale ha tracciato i punti nodali del percorso intrapreso dall’Agenzia, di cui fa parte integrante anche Agecontrol in qualità di organismo di controllo. “Abbiamo cambiato il paradigma: gli elementi distorsivi che hanno relegato a una posizione secondaria se non marginale Agea, sono stati affrontati e risolti attraverso una visione di sistema che ha avuto come forza portante l’applicazione delle nuove tecnologie. Strumenti in grado di presidiare il sistema delle erogazioni e al contempo – costante il riferimento alla migrazione del Sian sul Psn – di instaurare una nuova dialettica per la gestione del dato”. Il dato, come più volte affermato da Vitale, diventa informazione qualificata a favore dell’intero sistema agricolo nazionale. È in quest’ottica che Agea sta lavorando alla strutturazione di una governance digitale orizzontale per allineare e uniformare tutti i comportamenti degli attori della filiera – PA, Regioni, Associazioni rappresentative, Caa. “Oggi siamo pronti. Quello che non possiamo realizzare a livello politico – in forza e nel rispetto più assoluto dell’autonomia regionale sancita in Costituzione – possiamo realizzarlo dal punto di vista tecnologico”, ha concluso il direttore di Agea.