Sei calmo come un cetriolo

Dall’essere calmo come un cetriolo a socievole come il riso: 7 complimenti gastronomici dal mondo per dire “sei speciale” In molte culture, il cibo assume una forte valenza simbolica per la sua capacità di evocare ricordi, emozioni e legami. Per questo motivo, è spesso utilizzato come metafora per esprimere ammirazione e apprezzamento: simbolo di nutrimento, convivialità e tradizione, il cibo rende i complimenti ancora più evocativi e incisivi.

In occasione della Giornata Mondiale del Complimento che si celebra il 1° marzo, HelloFresh, il servizio di box ricette a domicilio, e Babbel, l’app che promuove la comprensione reciproca attraverso le lingue, hanno selezionato alcune delle espressioni gastronomiche più curiose, provenienti da diverse culture e utilizzate per complimentarsi con qualcuno, individuando inoltre alcuni pratici consigli per stupire i propri cari ed esprimere loro gratitudine attraverso la cucina.

7 metafore culinarie come complimenti

To be as cool as a cucumber: traducibile letteralmente con l’espressione “essere fresco come un cetriolo”. Questa similitudine inglese viene utilizzata per complimentarsi con chi riesce a mantenere la calma e trasmettere tranquillità anche in situazioni stressanti o difficili. Mon petit chou. Modo di dire francese usato per esprimere tenerezza e apprezzamento verso una persona cara e che trova corrispondenza in italiano nella traduzione “il mio tesoro”. Sebbene la parola “chou” possa essere tradotta come “cavolo”, in questo caso il suo significato si riferisce a un dolce tradizionale francese, il “chou à la crème”, meglio conosciuto come bignè, un pasticcino soffice ripieno di crema. Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır. Si tratta di un detto turco che significa “un caffè viene ricordato per quarant’anni” e sottolinea l’importanza di valorizzare i piccoli gesti altruistici. Jemandem das Salz in der Suppe sein. Questa frase tedesca, che si traduce come “essere il sale nella zuppa di qualcuno”, viene usata per descrivere una persona indispensabile, grazie al suo carattere genuino ed empatico. Un tempo, infatti, il sale era anche noto come "oro bianco" per il suo valore economico e la sua capacità di conservare i cibi. Mi media naranja. Traducibile letteralmente come “la mia mezza arancia”, l’espressione spagnola ha origine nell’Antica Grecia. Il concetto compare ne “Il Simposio” di Platone, dove Aristofane racconta un mito sull’amore: in origine, gli esseri umani erano sferici e perfetti (simili ad arance, secondo l’interpretazione spagnola) ma furono successivamente divisi a metà per volere degli dèi; da allora, ognuno è destinato a cercare la propria parte mancante. Da questa idea scaturisce l’immagine “dell’arancia a metà”, corrispondente in italiano a “metà della mela”. Buono come il pane. Modo di dire italiano per complimentarsi con una persona buona, onesta e semplice. L’espressione ha origini antiche ed è radicata nella tradizione popolari: il pane, infatti, è sempre stato un alimento fondamentale nella dieta quotidiana, oltre ad essere simbolo di sostentamento ed ospitalità. Arroz de festa. Questo curioso termine portoghese, traducibile come “riso da festa”, è un complimento impiegato per descrivere una persona socievole, capace di andare facilmente d’accordo con tutti. Si pensa che questa espressione affondi le sue radici nel piatto tradizionale portoghese “arroz doce”, un dolce simile al risolatte italiano, che in passato era considerato particolarmente pregiato”.

3 idee per esprimere gratitudine col cibo

Come dichiara Alessa Pomerantz, responsabile dello Sviluppo Ricette di HelloFresh, i complimenti non si limitano alla comunicazione verbale, ma possono essere espressi anche attraverso creazioni culinarie originali e specialità gastronomiche facilmente replicabili in cucina. Tre sono gli esempi: