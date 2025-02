Doc delle Venezie: export copre 95% produzione

Gli Stati Generali del Vino, tenutisi oggi a Roma, al Campidoglio, dove sono intervenuti, tra gli altri l'Unione Italiana Vini (leggi notizia EFA News) e Federvini (leggi notizia EFA News), hanno visto anche la presenza del Consorzio Doc delle Venezie. In questo contesto, il direttore del Consorzio Stefano Sequino è intervenuto nel panel dedicato a export, accordi internazionali, promozione e internazionalizzazione, portando il contributo della denominazione sul ruolo del vino come ambasciatore del Made in Italy, sulle opportunità offerte dagli accordi commerciali e sulle strategie per rafforzare la presenza del settore vitivinicolo italiano nei mercati globali.



“Come Consorzio, stiamo registrando un andamento anticiclico, nel 2024 abbiamo osservato un incremento del 3% nell'imbottigliato. Oggi il Pinot Grigio Doc delle Venezie, con una produzione annuale di circa 230 milioni di bottiglie (leggi notizia EFA News, ndr) è icona del Made in Italy nei mercati internazionali che sono destinatari del 95% dei volumi, con un ruolo leader degli Stati Uniti. In questo contesto, resta fondamentale attuare azioni promozionali utilizzando gli strumenti chiave offerti dall’Ocm, per rafforzare la nostra presenza sui mercati globali", dichiara Stefano Sequino.

"Tuttavia, una strategia di successo deve porsi come obiettivo la diversificazione dei mercati, il consolidamento dei mercati maturi così come deve considerare la necessità di diversificare l'audience. Diventa quindi essenziale", ha concluso il direttore del Consorzio, "adattare il nostro modo di comunicare e il nostro approccio alle nuove generazioni, distanti dal linguaggio più tradizionale spesso pensato per un pubblico più maturo. Dobbiamo raccontare il nostro vino – che ben si presta ai nuovi trend grazie a versatilità e moderato tenore alcolico – in modo inclusivo, rispondendo ai nuovi modelli di acquisto e di consumo”.