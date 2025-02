Misitano & Stracuzzi: Melanie Cooksey-Stott nuovo VP of Sales Usa

Misitano & Stracuzzi, uno dei principali operatori italiani business to business (B2B) attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie prevalentemente di origine naturale e in misura minore nella produzione di succhi di agrumi, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, ha annunciato la nomina di Melanie Cooksey-Stott come Vice President of Sales, Usa. Cooksey-Stott ha trascorso oltre 20 anni presso Treatt, produttore indipendente di ingredienti a livello globale, quotato alla Borsa di Londra.

“Siamo lieti di annunciare l’ingresso di Melanie Cooksey-Stott nella nostra azienda per rafforzare la nostra crescita, solida e continua, nel mercato statunitense", Antonio Stracuzzi, presidente e amministratore delegato dell'azienda. "Con quasi tre decenni di esperienza dedicati al settore degli agrumi, Melanie porta un'eccezionale competenza e passione, maturata in una carriera di successo presso Jbt Citrus Systems, Louis Dreyfus Citrus e Treatt. Come promesso con la costituzione del nostro Strategic Advisory Board lo scorso anno, continuiamo a selezionare professionisti di alto livello con una forte esperienza specifica nel nostro settore, in grado di offrire preziosi contributi strategici. Grazie a questo, saremo ancora più in grado di generare successo per i nostri clienti in tutti i mercati, costruendo su basi solide, mentre al contempo ci avviamo verso la nostra prossima fase di crescita a livello globale”.

Laureata al Florida Southern College con specializzazioni in Business e Agrumi, Melanie Cooksey-Stott ha costruito una carriera di successo lavorando per alcuni dei nomi più prestigiosi nel settore degli ingredienti a base di agrumi. Il suo percorso professionale è stato caratterizzato da un percorso internazionale e da un forte impegno nella condivisione delle proprie competenze a livello globale. Nel 2014, è stata relatrice alla conferenza dell'International Federation of Essential Oils and Aroma Trades (Ifeat) a San Francisco, dove ha dimostrato la sua approfondita conoscenza dell'industria della trasformazione degli agrumi in Florida. Esperta in ogni aspetto del settore, dalla coltivazione all'applicazione degli agrumi nell’industria degli aromi e delle fragranze, ha ottenuto un ampio riconoscimento per il suo contributo e la sua expertise. Cooksey-Stott si è distinta anche per la capacità di applicare le sue conoscenze a livello aziendale. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di Site Director presso Treatt, azienda quotata alla Borsa di Londra e produttore indipendente di ingredienti per l’industria degli aromi, delle fragranze e dei beni di consumo.

Lo scorso novembre la società ha annunciato il completamento della costituzione dello Strategic Advisory Board (leggi notizia EFA News), con l’obiettivo di supportare il Consiglio di Amministrazione di M&S e l’intero management team nel prendere le migliori decisioni possibili a livello di business. Lo Strategic Advisory Board rappresenta uno strumento fondamentale per comprendere e anticipare nuove tendenze e visioni innovative, che accompagneranno senza dubbio M&S nei prossimi passi di espansione e sviluppo.