Velier main sponsor al congresso di Identità Golose

Ormai manca davvero poco: presso il centro congressi Allianz MiCo di viale Scarampo, a Milano, si stanno scaldando i motori per la nuova edizione di Identità Milano, che quest’anno si svolgerà da sabato 22 a lunedì 24 febbraio, e che nel 2025 taglia l’importante traguardo dei vent’anni di storia.

Da sempre, l’evento è un vero e proprio punto di riferimento per l’alta ristorazione e per tutto il mondo gourmet, il cui spirito artigiano e la cui tensione continua verso l’eccellenza assoluta sono molto simili a quelle presenti nel mondo dei distillati, liquori e vini rappresentati da Velier. Per questo motivo, nella convinzione che i due universi possano e debbano restare vicini, anche quest’anno, per il terzo consecutivo, la Velier e Champagne Billecart-Salmon saranno Main Sponsor del Congresso. L’incontro tra gastronomia e spirits è un amore di vecchia data, che l’azienda genovese sta esplorando da tempo, e che si sta concretizzando attivamente in un concetto di cui sentiremo parlare a lungo: HoGo.

HoGo è un termine che viene utilizzato spesso nel mondo della gastronomia per indicare una certa qualità del gusto: tecnicamente è una contrazione dell’espressione francese haut gout – alto gusto. Il concetto è stato storicamente introdotto dal grande Auguste Escoffier, figura cardine nella codificazione della cucina francese e nella transizione verso l’alta cucina, e si riferisce a un gusto intenso e spesso selvatico: giusto per fare qualche esempio bisogna pensare alla selvaggina leggermente frollata, al cavolo che bolle, al gorgonzola. Sapori forti, insomma, ma non solo: per estensione il termine HoGo può indicare una dimensione di piacere sensoriale estremo, che va oltre il semplice sapore e che non coinvolge necessariamente solo gusto e olfatto. In questa declinazione anche il servizio, l’impiattamento e la scelta dei bicchieri possono concorrere a creare una grande esperienza. Uno stile di ospitalità che si può riassumere in una semplice frase: “i migliori prodotti nei migliori luoghi”.

HoGo significa eccellenza in ogni concetto: dai migliori clienti della Velier – hotel, stelle Michelin, bar, stelle della Velier - ai loro progetti di ristorazione o miscelazione, dalla selezione dei migliori prodotti alla loro migliore presentazione. In questo senso, il concetto si lega al progetto culturale Sipping 2.5 cl, per riportare il consumo dei grandi distillati alla convivialità della tavola, nel food pairing e a fine pasto.

L’incontro tra il mondo della ristorazione e quello di vini e distillati di alto livello sarà il protagonista della Lounge Velier Extraperimetral presente all’interno del congresso, con l’eccellenza a fare la parte del leone, trait d’union necessario in un’esperienza che coinvolge il palato a ogni livello.

La Lounge by Velier è uno spazio studiato per ospitare, far nascere nuove idee e ispirare chef e gourmet. Sarà sempre attiva su prenotazione per tutti e tre i giorni dell’evento, e sarà animata da esperienze di pairing con cibi e distillati, e incontri con i produttori di vini Triple A.

Sono previste 6 Masterclass, accessibili su prenotazione all’ingresso della lounge. Protagoniste sono le materie prime, attraverso l’esplorazione di cinque terreni comuni in cui si incontrano il mondo degli spirits e quello della gastronomia: i cereali, la frutta, le erbe, l’agave e la canna da zucchero. Durante queste esperienze grandi chef duetteranno con alcuni dei protagonisti della mixology italiana, concentrandosi sull’utilizzo dei distillati tra bar e ristorante.

Questo il calendario:

Sabato 22.

Ore 13.00 – Dario Tortorella de L’Antiquario di Napoli insieme a Raffaele Minghini e Sauro Ricci del Joia di Milano per un focus sulle erbe: presente, passato e futuro del vegetale. L’importanza delle materie prime botaniche e del foraging.

Ore 17.00 – Edoardo Nono del Rita & Cocktails di Milano con Salvatore Salvo della pizzeria Salvo di Napoli e San Giorgio a Cremano per il focus sulla frutta: catturare l’anima della materia prima salvando un terroir e le sue eccellenze. La pizza è pizza, l’ananas è Tiki.

1/Segue