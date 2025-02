Amadori partner del 3° Forum Osservatorio Valore Sport

Amadori, gruppo leader nel settore agroalimentare, è partner della 3° edizione del Forum Osservatorio Valore Sport, organizzato da The European House - Ambrosetti (Teha) che si conclude oggi presso la Sala Autorità dello Stadio Olimpico di Roma.

L’appuntamento ha visto la partecipazione delle più alte cariche istituzionali sportive (Cip, Coni, Sport e Salute, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale), insieme a una significativa rappresentanza del Governo, col coinvolgimento di diversi Ministeri. Durante l’evento sono state presentate le principali evidenze del terzo Rapporto dell’iniziativa Teha, volto a rilanciare la cultura del movimento e valorizzarne il ruolo per il benessere delle persone.

Un tema, quello dell’attività sportiva, interconnesso alla corretta alimentazione: insieme rappresentano un binomio inscindibile per migliorare la qualità della vita, favorendo la salute fisica e mentale e contribuendo alla prevenzione di disturbi come la sarcopenia, condizione che provoca la perdita di massa muscolare all’avanzare dell’età e che oggi in Italia colpisce circa il 30% della popolazione con più di 65 anni.

Di questi argomenti ha parlato Matteo Conti, direttore centrale Marketing Strategico Amadori, nel corso della tavola rotonda “Generazioni in movimento: l’accesso inclusivo alla pratica sportiva e alla sana alimentazione”, che lo ha visto nel panel dei relatori insieme all’onorevole Mauro Berruto (Segretario Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, Camera dei Deputati) e a Giorgia D’Errico (Public Affair & Institutional Relations Director, Save The Children Italia Onlus).

“La collaborazione tra istituzioni, aziende e comunità sportiva è importante per investire nella promozione di stili di vita sani e attivi, in cui sport e nutrizione siano accessibili, inclusivi e sostenibili. Il ruolo delle aziende ai vertici del comparto agroalimentare può essere determinante anche a livello culturale, per una corretta informazione su cibo e alimentazione, ad esempio verso i senior e i più giovani”, ha dichiarato Conti. “In Amadori, come espresso dal nostro corporate brand “The Italian Protein Company”, ci impegniamo a garantire un’offerta proteica che soddisfi gusti, preferenze ed esigenze dei consumatori, ma anche a sostenere iniziative per un approccio consapevole al benessere a tutto tondo: per questo promuoviamo l’educazione alimentare e la pratica sportiva quali strumenti di inclusione sociale e motori di sviluppo e collaboriamo con enti nazionali e locali per rendere disponibile il cibo a chi si trova in difficoltà”.

Fra i progetti promossi da Amadori nell’ultimo anno spicca “Il Piatto Pro”, rivolto al mondo della scuola che sta coinvolgendo oltre 2000 classi della Scuola Primaria e più di 500 docenti su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di educare al valore del cibo nelle giovani generazioni.

A livello di donazione di beni alimentari, il Gruppo collabora con Banco Alimentare e, in Romagna, con Cucine Popolari. In ambito sportivo, Amadori sostiene da diversi anni oltre 20 associazioni dilettantistiche nei territori in cui è presente, impegnate con adulti e senior (come Muoviti che ti fa bene, che promuove lo sport all’aperto a Cesena) e coi giovani e ragazzi con disabilità (col progetto Calcio Integrato, insieme a Cesena FC).

Inoltre, è Food Partner di RiminiWellness, l’evento internazionale dedicato all’“ecosistema” del benessere, sponsor di Deejay Ten, la manifestazione podistica “familiare” di Radio Deejay, ed è divenuta partner della Lega Basket Lba in occasione della recente Final Eight di Coppa Italia.