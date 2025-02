UE/2. Fitto: "Avvieremo studio su impatto alimenti ultra-processati"

La Visione per l'agricoltura e l'alimentazione presentata oggi a Bruxelles (leggi notizia EFA News) è stata proposta come iniziativa prioritaria per i primi 100 giorni del mandato dell'attuale Commissione. Sulla base della relazione del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura dell'UE e in consultazione con il Consiglio europeo per l'agricoltura e l'alimentazione, la Visione mira a garantire la competitività e la sostenibilità a lungo termine del settore agricolo e alimentare dell'UE. Sulla base degli ultimi risultati dell'Eurobarometro, la stragrande maggioranza dei cittadini dell'UE concorda sul fatto che garantire in ogni momento un approvvigionamento alimentare stabile nell'UE è essenziale (leggi notizia EFA News).

"I nostri agricoltori stanno assumendo un ruolo centrale nel sistema di produzione alimentare dell'UE", ha dichiarato il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. "È grazie al loro duro lavoro quotidiano che tutti noi possiamo avere cibo sicuro e di alta qualità. Tuttavia, i nostri agricoltori devono far fronte alle crescenti sfide della concorrenza globale e del cambiamento climatico. Ecco perché oggi proponiamo una strategia completa che rende l’agricoltura più attraente, più resiliente e più sostenibile”.

Da parte sua, Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme, ha commentato: "La Visione è la nostra risposta decisa all'appello all'azione del settore agroalimentare: plasmare un futuro competitivo, resiliente, equo e attraente per le generazioni future. Rappresenta un'Europa fiorente, in cui le aree rurali sono centri vivaci e interconnessi di tradizione e innovazione. La Commissione lavorerà a stretto contatto con il settore agroalimentare per accrescerne la competitività e la resilienza, rafforzando la dimensione locale e ripristinando il legame vitale tra cibo, territorio, stagionalità, culture e tradizioni. Rafforzando le sinergie e le complementarietà e il coordinamento degli strumenti di finanziamento con le politiche settoriali", ha aggiunto Fitto, "garantiremo un sostegno efficace e impatti tangibili per le comunità rurali".

In conferenza stampa, poi, il vicepresidente della Commissione Europea ha annunciato che "ogni anno la Commissione organizzerà un dialogo sull’alimentazione con gli attori del sistema alimentare, tra cui consumatori, produttori primari, industria, rivenditori, autorità pubbliche e società civile. Questo aiuterà a discutere e a trovare soluzioni per questioni critiche come gli investimenti, l’accessibilità dei prodotti alimentari, la dieta e l’innovazione in modo inclusivo”.

"Allo stesso tempo, la Commissione presenterà una proposta legale per rafforzare il ruolo degli appalti pubblici, insieme a una revisione mirata del programma scolastico dell’UE per rafforzarne la dimensione educativa. La Commissione", ha concluso Fitto, "avvierà anche uno studio sull’impatto del consumo dei cosiddetti alimenti ultra-lavorati”.

"L'alimentazione e l'agricoltura sono essenziali per i cittadini, l'economia e la società europea", ha ricordato infine il commissario per l'Agricoltura e l'Alimentazione Christophe Hansen. "Abbiamo bisogno che il settore agroalimentare prosperi e competa in un mercato globale equo, con la resilienza necessaria per affrontare crisi e shock. Dobbiamo anche garantire la nostra sovranità alimentare, dati i rischi e le vulnerabilità del mondo odierno in rapida evoluzione".

"La tabella di marcia che presentiamo oggi", ha aggiunto il commissario, "definisce il percorso per affrontare le numerose pressioni a cui sono sottoposti gli agricoltori dell'UE. Ciò renderà il settore più sostenibile e aiuterà l'agricoltura a rimanere un settore attraente e redditizio, in modo che un numero sufficiente di giovani si inserisca nella professione. E consentirà all'agricoltura di continuare a svolgere pienamente il suo ruolo negli sforzi dell'UE per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Rispettando la nostra diversità con un approccio personalizzato e consultando tutte le parti coinvolte", ha concluso Hansen, "saremo in grado di dare forma a un settore agricolo e alimentare attraente per le generazioni future.

2/Fine