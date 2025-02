Being organic in Eu, appuntamento a Sana Food

Appuntamento a Sana Food 2025 e a Rivoluzione BIO per fare un punto sull’andamento e le evoluzioni del settore con Being organic in Eu, la campagna promossa da FederBio in collaborazione con Naturland e cofinanziata dall’Unione europea.

Sana Food 2025,il nuovo format espositivo di BolognaFiere, 36° Salone del biologico e del naturale, si terrà al Quartiere fieristico di Bologna dal 23 al 25 febbraio 2025. Il Salone è organizzata da BolognaFiere in collaborazione con FederBio, Demeter, V Label Italia, AITA, conil patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e della Camera di Commercio di Bologna, e con il supporto di Ice e di Eco-Bio Confesercenti Bologna. Nell’ambito di SANA Food 2025, il 24 febbraio 2025 si terrà Rivoluzione Bio: l’iniziativa per fare il punto sul biologico con approfondimenti, incontri e confronti sui temi prioritari per la business community del bio: promossa da BolognaFiere in collaborazione con FederBio e AssoBio, rientra nell’ambito del progetto Being organic Eu.

La campagna ha l’obiettivo di favorire un sistema agroalimentare etico, salutare, resiliente dal punto di vista climatico ed ecologico valorizzando le caratteristiche dell’agricoltura biologica.01 Con 2,5 milioni di ettari coltivati con il metodo biologico e una percentuale di SAU bio che sfiora il 20%, circa il doppio della media europea, l’Italia si conferma tra i Paesi che trainano la transizione agroecologica. L’Italia detiene, inoltre, il primato come numero di produttori bio, oltre 84.191, e come trasformatori, quasi 25.000, su una quota totale in Europa di 94.627.

Nell’area istituzionale di Being Organic in Eu a Sana Food (Pad. 18 Stand D49-D54), sarà possibile approfondire tutte le iniziative messe in campo per diffondere i valori e i benefici di una produzione agricola che non usa chimica di sintesi per tutelare la fertilità del suolo, salvaguardare la biodiversità e contrastare i cambiamenti climatici.

Tra agli eventi clou promossi da Being Organic in Eu, la sesta edizione di Rivoluzione Bio, gli stati generali del biologico, che riuniscono istituzioni, esperti, operatori e professionisti per analizzare l'evoluzione del settore, esplorare le tematiche più rilevanti e discutere del ruolo cruciale che il biologico sta assumendo nell'agricoltura italiana. A partire dalle ore 10, nella Sala Opera del Pad. 18, si susseguiranno sessioni di approfondimento, analisi e dibattiti sul futuro del biologico.

Ulteriore appuntamento, il seminario tecnico “Biocontrollo: l’impegno del comparto per un quadro normativo armonizzato e un'agricoltura biologica più competitiva”. In questo contesto si esplorerà l'importanza strategica della bioprotezione nell'affrontare le sfide legate alla crisi climatica e alle nuove patologie delle piante. L'incontro, patrocinato dal progetto europeo, si terrà lunedì 24 febbraio alle ore 14 presso la Lab Academy di Sana Food.

Being Organic in Eu organizzerà, inoltre, momenti di incontro e networking presso lo stand istituzionale e nella Buyers Lounge dedicata agli operatori del settore, per favorire la creazione di sinergie tra gli attori del biologico. Si tratta di attività realizzate nell’ambito

“Il biologico sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nel settore agroalimentare italiano -sottolinea Paolo Carnemolla, segretario generale FederBio-. Questo traguardo è anche il risultato dell'impegno delle iniziative promosse da Being Organic in Eu volte a promuovere i valori del biologico europeo e a supportare la crescita del settore. In un contesto in cui la sostenibilità e la tutela dell'ambiente sono diventati temi fondamentali, le attività sostenute della campagna europea hanno contribuito a consolidare le sinergie tra gli operatori del settore e a sensibilizzare i cittadini sui benefici del biologico non solo in termini di salute, ma anche di impatto ecologico”.