Eurovo amplia la propria offerta con Waffelman

Eurovo annuncia l’acquisizione di Waffelman. Con sede a Monsummano Terme (Pistoia), l’azienda è specializzata nella produzione di waffle, pancake, crepes e prodotti semilavorati e nel 2024 ha registrato un fatturato superiore a 2,6 milioni di euro, in crescita del 28% rispetto all’anno precedente.

L’acquisizione di Waffelman rappresenta per Gruppo Eurovo un investimento strategico per consolidare il proprio know-how sulle uova come ingrediente fondamentale nei numerosi ambiti della gastronomia e in particolare in quello dei prodotti da forno per la colazione, che negli ultimi anni ha dimostrato un particolare dinamismo nell’offerta di waffle e pancake di alta qualità e che offre solide prospettive di crescita. Con un arricchimento di gamma in questa direzione Eurovo, in quanto già fornitore di riferimento per uova ed ovoprodotti, potrà sfruttare le sinergie di una distribuzione commerciale e logistica già molto presidiata che permetterà di ottimizzare gli attuali clienti comuni ed espandere ulteriormente la penetrazione nei canali Gdo e Food Service con waffle e pancake. Attraverso questa operazione il gruppo italiano punta ad ampliare il proprio business e il proprio expertise in modo organico e coerente con il proprio ruolo sul mercato di specialista delle uova e degli ovoprodotti, costruito in oltre 70 anni grazie alla guida della famiglia Lionello, proprietaria al 100% e a capo dell’azienda con la seconda e la terza generazione.

Con un fatturato di 1,277 miliardi di euro nel 2023, più di 2.000 collaboratori e una rete di oltre 5.000 clienti in più di 40 paesi, Gruppo Eurovo è tra le più importanti realtà europee nel settore dei prodotti a base di uova e dei servizi correlati, rappresentando un’eccellenza italiana nel mondo: opera, infatti, nell’ambito della produzione agricola e industriale, nella commercializzazione di uova, ovoprodotti e ovoderivati e nei servizi connessi alla distribuzione e al trasporto merci. L’headquarter del gruppo, società benefit dal 2022, si trova a Imola (BO), mentre lo stabilimento produttivo più importante per gli ovoprodotti liquidi e in polvere, nonché uno tra i più grandi in Europa, è situato ad Occhiobello (RO). Con un ricco e articolato portafoglio di prodotti, l’azienda è attiva sia nel segmento B2C con i marchi le Naturelle, ProUp, Lolli, sia in quello B2B, con un focus particolare sul Food Service, con i brand Eurovo Service e Maia Professional. Con 20 stabilimenti tra Italia, Francia, Spagna, Polonia, Romania e Belgio, l’azienda prosegue inoltre un ambizioso piano di espansione della propria capacità produttiva e del business delle uova e degli ovoprodotti su scala internazionale, confermato dalla recente acquisizione della società belga Hulstaert & Cie.

“Da tempo abbiamo avviato con Waffelman una collaborazione per la produzione dei nostri pancake a marchio le Naturelle e ProUp e questa acquisizione è la naturale evoluzione di un rapporto consolidato e duraturo. Grazie a questa operazione, puntiamo a rafforzare la nostra esperienza e presenza nel settore alimentare, creando sinergie importanti per il futuro, puntando a fare brand stretching nel canale Gdo con le Naturelle arrivando verso il prodotto finito, sempre in coerenza con i cardini di alta qualità e contenuto di servizio per le persone”, dichiara Federico Lionello, direzione commerciale e Marketing di Gruppo Eurovo. “Naturalmente questa opportunità va oltre il mercato consumer perché con una maggiore profondità di gamma rende ancora più ricca la nostra offerta nei canali professionali che già oggi, grazie al portafoglio specifico di uova ed ovoprodotti, ci consente una capillarità importante in tutti i segmenti del Food Service”.