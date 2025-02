Unilever, cambio al vertice: Fernando Ferndandez è il nuovo ad

Cambio della guardia a Unilever. Dopo solo due anni, Hein Schumacher si dimette dall'incarico di amministratore delegato e membro del Consiglio di Amministrazione. La cessazione delle funzioni è prevista a decorrere dal 1° marzo. La decisione, riferisce una nota di Unilever è stata presa "di comune accordo" con l'azienda, che Schumacher lascerà definitivamente il prossimo 31 maggio.

L'incarico di amministratore delegato sarà quindi assunto da Fernando Fernandez, attuale direttore finanziario e direttore esecutivo di Unilever. Prima di diventare Cfo nel gennaio 2024, Fernandez è stato presidente di Beauty & Wellbeing, una delle attività in più rapida crescita di Unilever. Nei precedenti ruoli di presidente America Latina, Ceo Brasile e Ceo Filippine, il manager ha guidato "alcuni dei mercati più performanti dell'azienda, ottenendo solidi risultati finanziari e sviluppando talenti eccezionali".

"A nome del Consiglio, vorrei ringraziare Hein per aver ridefinito la strategia di Unilever, per l'attenzione e la disciplina che ha portato all'azienda e per i solidi progressi finanziari ottenuti nel 2024", ha dichiarato il presidente di Unilever Ian Meakins. "Hein ha introdotto e guidato un importante programma di produttività e l'avvio della separazione di Ice Cream, entrambi pienamente in linea con i piani. Il Growth Action Plan (Gap) ha messo Unilever sulla strada per prestazioni più elevate e il Consiglio si è impegnato ad accelerarne l'esecuzione. Siamo grati per la leadership di Hein e gli auguriamo il meglio per il futuro".

Quanto alla nomina di Fernandez ad amministratore delegato, Meakins ha detto: "Il Consiglio è rimasto colpito dall'approccio deciso e orientato ai risultati di Fernando e dalla sua capacità di guidare il cambiamento rapidamente". Al contempo, il presidente ha rimarcato che "sebbene il Consiglio sia soddisfatto delle prestazioni di Unilever nel 2024, c'è ancora molta strada da fare per ottenere i migliori risultati della categoria".

Da parte sua, Schumacher ha dichiarato: "Abbiamo fatto dei veri progressi e sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato in un breve lasso di tempo. Con una strategia chiara, un ripristino del portafoglio in atto e un forte team di leadership in atto, non vedo l'ora di vedere Unilever passare da una forza all'altra in futuro".

Il nuovo amministratore delegato Fernandez ha subito espresso le sue linee programmatiche: "Ci concentreremo sulla creazione di un portafoglio adatto al futuro con un'impronta di crescita interessante e sulla fornitura di una superiorità funzionale e percepibile senza pari nei nostri 30 principali marchi di energia. Ho piena fiducia nella capacità del nostro team di spingere Unilever verso una posizione di leader del settore globale e creare un valore sostanziale per i nostri azionisti. Vorrei ringraziare Hein per la sua leadership basata sui valori e l'attenzione alle prestazioni che ha portato all'azienda. Gli auguro ogni successo per il futuro".

Nella sua nota, il gruppo precisa infine che "non ci sono cambiamenti nelle prospettive di Unilever per il 2025 o nelle linee guida a medio termine dell'azienda".