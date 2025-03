Unilever vuole abbandonare i gelati al più presto

I gelati sono “una chiara eccezione” nel portafoglio di Unilever. Lo ha detto in una call con gli analisti di Barclays il nuovo ceo Fernando Fernandez da tre settimane al timone della multinazionale food dopo che Hein Schumacher ha rassegnato le dimissioni dopo appena due anni dalla sua nomina a ceo della società (leggi notizia EFA News).

"Abbiamo sempre parlato di sfoltire il portafoglio -ha dichiarato Fernandez-. Sono dell'idea che quando si prende una decisione strategica è meglio agire in fretta. Quindi, probabilmente, vedrete un po' più di ritmo. Dobbiamo completare la separazione dei gelati entro la fine dell'anno. È un impegno che abbiamo preso e dobbiamo assicurarci che anche il piano di produttività sia completato. La mia intenzione è di completarlo entro giugno di quest'anno. Dobbiamo lasciarci tutto alle spalle e dare ai nostri dipendenti una ragione chiara per credere nella crescita futura dell'azienda. Dopo la separazione di Ice Cream, avremo un attivo di circa 11 miliardi di Euro, di cui quasi 3,5 miliardi di Euro nel settore della bellezza di prestigio e della salute e benessere, con 15 trimestri consecutivi di crescita a due cifre”.

Divisione Ice cream

Per quanto riguarda più in particolare la divisione gelati, Fernandez ha sottolineato di essere “assolutamente convinto” che la nuova struttura dell'azienda la porterà al successo. “Abbiamo separato la divisione perché l'abbiamo sempre vista come una chiara eccezione nel nostro portafoglio -spiega Fernandez-. Un'intensità di capitale completamente diversa, un'attività stagionale, la nostra infrastruttura nelle aree rurali non è di grande aiuto per il settore dei gelati. Quindi, sono assolutamente convinto che questa società di gelati separata e indipendente, con una struttura proprietaria diversa, farà prosperare questo business”.

La separazione dei gelati

Per quanto riguarda la modalità di separazione annunciata un anno fa (leggi notizia EFA News), attuata tramite una scissione e la quotazione ad Amsterdam, Londra e New York (leggi notizia EFA News), il ceo ha dichiarato di essere “assolutamente al 100% a favore di questa decisione. In termini di modalità di separazione, abbiamo analizzato alcuni fattori -spiega Fernandez-. Il primo è la massimizzazione del valore per gli azionisti. La cessione e la scissione non hanno lo stesso impatto fiscale. In secondo luogo, ridurre al minimo il ritorno tecnico o la vendita forzata è un fattore importante. Molto importante è, terzo, garantire che non ci siano interruzioni operative, né nel settore dei gelati né nel resto di Unilever. Il quarto punto, anch'esso importante, è definire un arco di tempo che riteniamo gestibile e che non comporti distrazioni per il management, e vogliamo farlo entro la fine dell'anno".

“Quindi -prosegue il ceo-, continuiamo a pensare che la scissione e la quotazione in borsa siano il risultato più logico. Stiamo procedendo con la scissione e la quotazione. Abbiamo 11 workstreams, assolutamente in linea con i tempi. Li ho esaminati la scorsa settimana. I progressi sono molto significativi. Stiamo creando un'operazione autonoma nel settore dei gelati che entro luglio dovrebbe essere operativa”.

Fernandez ha aggiunto che, una volta completata la separazione, gli azionisti riceveranno azioni della società di gelati e della società Unilever. L'amministratore delegato ha rivelato, inoltre, di essere “critico sul modo in cui abbiamo gestito il settore dei gelati in passato”, aggiungendo che i concorrenti hanno una struttura di margini molto migliore. "Credo -dice- che la possibilità di sbloccare una crescita significativa degli utili in valuta forte nel settore dei gelati sia incredibile”.

“Abbiamo tre dei quattro principali marchi globali. Abbiamo una presenza globale significativa nel settore -sottolinea Fernandez-. Credo che sia possibile migliorare la nostra catena di approvvigionamento. Ci sono opportunità di espansione dei profitti solo attraverso una migliore gestione di un'attività complicata. Dico sempre che il gelato richiede il marketing della bellezza e la capacità operativa della birra o delle bevande analcoliche. Credo che il nostro marketing sia stato buono: la nostra gestione operativa è stata molto lontana da quella di un'azienda di birra o di bibite”.

Nuova premiumization

Nella call con gli analisti Fernandez ha anche accennato all'intenzione di spostare metà delle attività di Unilever nel segmento premium. “Abbiamo circa il 20% del nostro business in termini di valore e il restante 45% in termini di mainstream -commenta-. Mi piacerebbe avere circa il 50% nel segmento premium, sarebbe la nostra posizione ideale”. Ma, dice il ceo, per ottenere un portafoglio più premium è necessario “iniettare desiderabilità su scala”, sottolineando l'imminente spinta di marketing dell'azienda in questa direzione.

Niente acquisizioni a breve

Il nuovo amministratore delegato ha inoltre dichiarato che l'azienda non ha in programma acquisizioni significative nel breve termine e che si concentrerà invece sulle cessioni. “Non sono previste acquisizioni di tipo trasformativo”, ha confermato Fernandez. Siamo soddisfatti del tipo di approccio, probabilmente con una più rapida accelerazione del processo di cessione”.

Stati Uniti e India

Tutto ciò che il ceo ha spiegato agli analisti rientra nei piani a breve termine: nel lungo periodo, invece, Fernandez, intende rendere gli Stati Uniti e l'India “àncore fondamentali” del portafoglio di Unilever e migliorare la presenza globale dei marchi più performanti dell'azienda. Per quanto riguarda nello specifico il mercato statunitense, il ceo ha detto: “gli Stati Uniti sono un mercato molto importante perché probabilmente è l'unico che offre due cose: una massa critica locale sufficiente e una piattaforma per i marchi globali, perché i marchi americani tendono a viaggiare. Siamo molto soddisfatti dei progressi compiuti nel nostro portafoglio negli Stati Uniti. Fernandez sottolinea che nel lungo periodo si concentrerà anche sull'avvio "di una macchina per la creazione della domanda” e sul potenziamento delle vendite e del marketing dell'azienda per realizzare “una grande e seria rivoluzione nei nostri marchi”.