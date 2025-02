KitKat: nuove referenze per soddisfare la crescente domanda

Nestlé lancia in Europa le sue nuove tavolette KitKat. Le nuove referenze sono state progettate per soddisfare la crescente domanda di prodotti al cioccolato. Valutate 7,5 miliardi di franchi svizzeri, le tavolette sono il secondo formato di cioccolato più popolare nel mercato europeo e sono cresciute di oltre 1,4 miliardi di franchi negli ultimi due anni. Rinomato per offrire ai consumatori una pausa tanto necessaria durante il giorno, KitKat si sta ora espandendo a nuove occasioni, come i momenti di relax a casa dopo il lavoro o durante il fine settimana.

KitKat ha già un ampio portafoglio di prodotti al cioccolato. Con queste nuove tavolette, Nestlé sta sfruttando l'iconico wafer croccante del marchio e creando un'esperienza multisensoriale attraverso ripieni cremosi e cioccolato marmorizzato visivamente accattivante. L'azienda mira a rafforzare la posizione di KitKat come marchio leader, affrontando al contempo le preferenze dei consumatori in evoluzione.

"Le intuizioni dei consumatori rivelano un'importante opportunità per migliorare l'attrattiva delle tavolette ripiene", ha affermato Stefano Agostini, responsabile della Confectionery Nestlé Zone Europe. "Le nuove compresse KitKat stanno infrangendo i codici del segmento di compresse più conservativo e rendendole più attraenti per i consumatori più giovani, il che dovrebbe stimolare la crescita. KitKat è uno dei marchi di maggior successo di Nestlé. Siamo certi che con la sua potenza di marca, potrà espandersi con successo in nuove occasioni e segmenti, facendo godere una pausa a casa mentre si condivide un pezzo di cioccolato con i propri cari".

Le nuove tavolette KitKat sono disponibili in tre gusti diversi: doppio cioccolato, nocciola e caramello salato. Nestlé ha sfruttato la sua competenza interna nel cioccolato presso il suo centro di ricerca e sviluppo di York, nel Regno Unito, per sviluppare i ripieni per le tavolette e per creare un design accattivante.

Nestlé ha investito 44,2 milioni di euro nella sua fabbrica di KitKat a Sofia, in Bulgaria, per rendere possibile questo lancio. La struttura, inaugurata a novembre 2024, consentirà la produzione di ulteriori 10-20mila tonnellate di cioccolato da esportare in 29 paesi europei, Canada e Sudafrica. L'investimento ha anche portato alla creazione di circa 70 nuovi posti di lavoro nel paese. In totale, l'azienda ha speso un totale di 100 milioni di euro per potenziare le capacità produttive nei suoi tre stabilimenti europei di KitKat nel Regno Unito, in Bulgaria e in Germania.

In linea con gli obiettivi di sostenibilità più ampi di Nestlé e con la sua ambizione di separare completamente gli ingredienti del cacao utilizzati nel suo cioccolato, le nuove tavolette di KitKat utilizzano massa di cacao proveniente direttamente dalle famiglie di coltivatori di cacao iscritte al programma di accelerazione del reddito dell'azienda.

Questo approccio innovativo e incentrato sulla famiglia mira a colmare il divario di reddito dignitoso per i coltivatori di cacao e a ridurre i rischi del lavoro minorile incoraggiando cambiamenti nei comportamenti e premiando pratiche positive, sia in casa che in azienda. I primi risultati, riportati dal Kit Institute nel 2024, sono molto incoraggianti, con un aumento del 38% del reddito familiare dopo 18 mesi.

Le tavolette sono attualmente disponibili nel Regno Unito e saranno disponibili, a partire da febbraio 2025, nei principali mercati europei, nonché in Canada e Sud Africa. Il lancio coincide con il 90° anniversario dell'iconico marchio. Inventato a York nel 1935 come "Rowntree's Chocolate Crisp", il nome "KitKat" è stato adottato un paio di anni dopo. Il marchio è diventato un fenomeno mondiale, con il suo messaggio "Have a Break, Have a KitKat", sostenendo l'importanza di prendersi un momento per fermarsi.