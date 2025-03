Metro Italia: Guido Cassago nuovo direttore Sales&Operations

Metro Italia, partner per il mondo HoReCa, annuncia la nomina di Guido Cassago a nuovo direttore Sales & Operations. Succede a Luca Guerrieri, che lascia l’azienda dopo 17 anni. In Metro Italia dal 2013, il neo eletto vanta un’esperienza ventennale nel mondo commerciale. Entrato in azienda come Regional Sales Force Manager, nel corso degli anni ha assunto responsabilità crescenti: a gennaio 2018 viene nominato Target Group Manager Restaurants e pochi mesi dopo è promosso a Head of Sales Force, per poi assumere il ruolo di Head of Regional Sales a ottobre 2023. Prima di entrare in Metro Italia, Cassago (foto in basso), ha maturato una significativa esperienza nelle vendite, lavorando per dieci anni in Partesa Group Heineken.

Nel suo nuovo ruolo questi guiderà le strategie commerciali e operative dell'azienda. I suoi obiettivi saranno quelli di rafforzare il posizionamento di Metro come partner di riferimento dei professionisti della ristorazione e dell’ospitalità, ottimizzare e implementare i processi di vendita e di distribuzione, coordinare l’offerta multicanale e i servizi digitali per garantire ai clienti un'esperienza sempre più eccellente e personalizzata.

"Metro è un punto di riferimento per i professionisti della ristorazione e dell'ospitalità", ha dichiarato Cassago, "e il mio impegno sarà quello di continuare a far evolvere la rete di vendita multicanale e le nostre operazioni per rispondere alle richieste dei clienti con soluzioni sempre più innovative, efficienti e sostenibili. Sarò alla guida di una squadra straordinaria che lavora quotidianamente per rafforzare la nostra presenza sul mercato, ottimizzare le operazioni e creare valore concreto per i nostri clienti, supportandoli nella loro crescita e nel loro successo".

Cassago siederà nel Consiglio di Amministrazione di Metro Italia e riporterà all'aministratore delegato David Martínez Fontano.